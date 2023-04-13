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醫檢需求五年內成長20%！臨床病理科智能化帶來哪些益處？

醫檢需求五年內成長20%！臨床病理科智能化帶來哪些益處？
醫檢需求五年內成長20%！臨床病理科智能化帶來哪些益處？

Heho健康

在新冠肺炎疫情之下，也將醫檢人員的重要性推向高峰，需求也可能越來越大！亞東醫院臨床病理科主任朱芳業認為：「未來人口老化之下，民眾檢體量會越來越多，預估五年內成長 20 %。」過往在沒有 AI 輔助之下，需要大量人力的操作各項檢體，如今導入智能數位系統，不僅優化檢驗工序，也替患者提供更好的服務。

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醫檢為什麼耗費人力？

到醫院不論是要驗血糖、驗膽固醇、肝功能等等，還是不明的感染症微生物的培養，需要檢驗結果都必須經過檢驗科，但民眾對於此科別好陌生。其實不論是抽血、驗尿、採檢糞便，過往是得經過繁瑣的檢驗流程，才能取得結果，靠的就是醫檢團隊的專業及付出。

醫檢在還沒有 AI 科技幫忙之前，其實是相當耗費人力的工作，亞東醫院醫檢科組長何鎔莉表示：「醫師開單抽血藥檢驗檢驗單，依據不同的檢驗項目有不同的試管，需要人工去對試管、貼條碼，再利用升降梯運送檢體到對應儀器，把檢體進行離心。」



朱芳業舉例：「去年疫情嚴重時候檢驗突然衝起來，原本平均檢體是 250 ，一下增加到 330，傳統醫檢人員需要花非常多的時間處理培養皿，需要來回反覆人工畫線，長時間重複性的動作也會造成醫檢師手部肌肉嚴重僵硬。」但如今這些流程都可以自動化完成。

自動化、影像管理AI輔助判讀！讓醫檢人力提高效能

原本血液培養得經由 66 個步驟，如今可以精簡為 19 個步驟，不論在接種、培養、影像判讀、都可以靠細菌譜質儀器處理來完成，將人力運用在更重要的地方。

臨床病理科也是醫師，並非直接面對到患者，但他替患者的檢驗內容把關，診斷的醫師也會時常跟臨床病理科醫師進行討論，在優化檢驗流程後，節省下的人力時間， 就可運用在有效力的地方，朱芳業說：「很多細菌其實跟人一樣，沒有一隻是長一樣的，所以過去你只能說照常規這麼做，在節省人力下你可以做花更多時間跟臨床醫師做這溝通。」

因此，亞東醫院近年來推展智慧醫療，其中病床病理科也是重點發展的科別，AI 智能化醫事服務，且不單只是減少人力成本，藉由標準化流程與智慧溫箱影像監控，細菌培養的結果可以藉由遠端的方式，迅速知道病人感染狀況。



朱芳業說：「像是腦脊椎病人狀況不好時間急迫，每看一次就要在 1000 片培養皿中裡面找那一片出來，但現在有自動化的影像監測，讓醫師迅速了解病人感染狀況。提高報告的時效，讓醫師更迅速掌握結果，讓醫師更快速處理病人感染情況。」

另外， 朱芳業也透露臨床病理科面臨的困境，「現在少子化下徵聘人非常不容易，今年全國的醫檢師考高率報考率不到10%除了招生人變少、考試及格的人變少，未來臺灣會需要這些高度的技術的人材。」

在走向精準醫療的時代下，整合性的檢驗服務也是下個著重的重點，AI 輔助下才可以讓醫檢團隊發揮更大的醫檢效能，讓患者帶來更好的醫療品質。



諮詢醫師：亞東醫院臨床病理科主任朱芳業

文、王芊淩／圖、巫郡俊

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