本世紀末恐剩60億人　國外研究：社會越進步人口越少

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然而，根據全球智囊組織「羅馬俱樂部」委託國際科學研究團隊Earth4All研究推估，全球人口目前為79.6億，照目前趨勢繼續下去，將在2050達到86億的高峰，並到本世紀末銳減近20億。下個世紀地球人口可能減少，遠不及先前預測的110億。
該研究於3月27日發表，進一步拓展了羅馬俱樂部於1972年發表《增長的極限》報告，當時就已提出「人口炸彈」警訊。
未來人口 將有兩種發展方向綜合外媒報導，一般人口統計模型會根據女性的社會獨立性、身體自主權、受教育程度和避孕機會等因素來預測人口增長數。Earth4All 的統計模型則較為複雜，除了上述因素，還整合了能源豐富度、不平等待遇、糧食生產、收入水準和全球暖化等環境和經濟影響。
該模型預測了未來人口的兩種可能發展。第一個是「一切照舊」，政府無特殊作為，生態脆弱的社區容易受到區域崩潰的影響，人口到2050年將增加到90億，到2100年將減少到73億。
第二種情況較為樂觀，政府致力於提升教育水準、改善不平等待遇和綠色轉型，全球人口到2050年將有85億人，到2100年將達到60億。
挪威商學院可持續發展中心主任兼Earth4All 項目負責人斯托克尼斯（Per Espen Stoknes）並在報告中聲明：「低收入國家的快速經濟發展對生育率有巨大影響。隨著女孩接受教育，女性在經濟上獲得權力並獲得更好的醫療保健，生育率會下降。」
地球危機 來自富豪過度消費抑制人口增長有利有弊，人口減少能夠緩解人類對自然環境造成的壓力，以及緊張的政治局勢；但也會有更大的問題，如人類整體老齡化，降低勞動人口的比例，年輕人將背負更大的醫療保健和養老金負擔。
團隊還調查了人口規模與地球負荷人口能力之間的關聯。研究表示，與流行的馬爾薩斯理論相反，人口數字緩解並不能解決地球環境與氣候變化的問題，環境問題在人口達到78 億時就已經很嚴重，而且破壞主要由少數富翁過度消費所造成。
挪威商學院建模師之一、Earth4All 成員喬根蘭德斯（Jorgen Randers）在聲明中表示：「人類的最主要問題不是人口，而是奢侈的碳足跡和生物圈消耗。」、「與幾十年前人口達到頂峰的地方相比，人口增長最快的地方人均環境足跡極小。」
原文出處：
Reducing inequality could see world population fall to 6 billion
World's population could plummet to 6 billion by the end of the century, study suggests
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57424
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