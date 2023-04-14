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幼兒有追加劑了！莫德納次世代疫苗最快5月開打　僅1類人可接種

幼兒有追加劑了！莫德納次世代疫苗最快5月開打　僅1類人可接種
幼兒有追加劑了！莫德納次世代疫苗最快5月開打　僅1類人可接種

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】幼兒施打完COVID-19基礎劑後，若想接種追加劑，過去國內無相關疫苗可以提供接種。不過，指揮中心在4月13日宣布，未來幼兒可接種莫德納次世代疫苗作為追加劑，對此也公布了新的建議指引。

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指揮中心發言人羅一鈞表示，目前洽購的莫德納次世代疫苗將於4月16日到貨，經過食藥署封緘檢驗流程後，預計最快5月初可以提供幼兒接種追加劑疫苗。

追加劑不開放混打　僅莫德納基礎劑幼兒可打

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已於今（2023）年3月22日專家會議，先行針對「幼兒是否可接種莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗作為追加劑」進行討論。

指揮中心於4月13日公布討論結果，並依據目前臨床試驗結果及國際間使用情形，針對幼兒莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種作出接種建議。

羅一鈞說明，由於現在幼兒混打的安全性證據不是很充分，專家檢視現有資料後認為現在不適合建議幼兒族群進行混打，所以建議施打疫苗仍需同一廠牌延續使用，不建議混打。

因此，幼兒莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種建議，滿6個月至未滿6歲且以「莫德納疫苗」成基礎劑接種的幼兒，可接種莫德納次世代苗作為追加劑，接種時間須與前一劑間隔至少3個月。

羅一鈞表示，估計約有13萬幼兒符合種資格，因此已洽購13萬劑莫德納次世代疫苗，預計4月16日（星期日）到貨，經過食藥署封緘檢驗，最快可在5月初提供接種。

關於莫德納次世代疫苗接種效益與安全性，羅一鈞指出，根據臨床試驗，幼兒輕症保護效果約有50.6%，也就是說染疫後產生輕症的情況大約可以減少一半。

另外，副作用大部分都是輕微且短暫的過渡性症狀，主要有注射部位疼痛、疲倦、頭痛等，少部分接種後會有肌肉、關節疼痛以及發燒的情形，不過症狀都較輕微。

BNT基礎劑幼兒　無追加劑接種怎麼辦？

由於，已接種BNT疫苗作為基礎劑的幼兒，不適用莫德納次世代疫苗作為追加劑，許多民眾就好奇未來是否會採購BNT幼兒型次世代疫苗，提供給幼兒作為追加劑接種呢？

羅一鈞表示，目前沒有更多的證據顯示這群幼兒需要再提供第四劑疫苗，包含次世代疫苗在內進行接種，而美國也還沒有開放BNT次世代疫苗讓已接種3劑BNT疫苗的幼兒作為追加劑使用，所以還須檢視更多資料評估。

已接種BNT疫苗的幼兒，依現行建議完成3劑基礎劑施打就可以了。不過，羅一鈞強調，由於現有資料專家建議不進行混打，但之後針對幼兒混打若有新的資料、結果，也不排除會進行調整。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57485

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