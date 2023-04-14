地方債275兆！中國多省淪破產邊緣 貴州開第一槍？
中國兩會期間強調疫後經濟復甦，然而嚴重的地方債問題持續惡化，債務超過9兆美元（約台幣275兆），成為不定時炸彈，多個省份還款深陷困境，其中又以貴州最為嚴重。貴州省政府公開喊話「已無力化債」，外界擔心貴州可能成為首個破產省份。
國際中心楊雅婷／綜合報導
中國貴州省政府發展研究中心11日在網站發文表示，近期該研究中心財稅金融研究處先後赴貴陽貴安、遵義、畢節、六盤水等地，進行「化解貴州地方政府債務情況專題調研」，發現債務問題已成「重大而又亟需解決的問題」，但受限於「財力水平有限」，化債工作推進「異常艱難」，「僅依靠自身能力已無法得到有效解決」。接下來調研組將向國研中心（中國國務院發展研究中心）爭取「智力支持」，為化解貴州地方債務提出可行建議。此舉等同向國務院總理李強喊話，期盼獲得中央支持、提供金援。
貴州承認無力解決債務一事，迅速在中國社群網站瘋傳，但沒過多久文章就被刪除，各大平台轉載也陸續被消失。不少網友議論紛紛，有人認為從這篇文章可看出，中國目前已深陷地方債泥淖，貴州絕非單一事件；也有人認為貴州省政府只是在「公開躺平擺爛」，要中央幫忙收爛攤子，相當不負責任。但無論網友持何種看法，中國地方債務問題嚴峻是不爭的事實。
根據《華爾街日報》報導，中國地方政府債務在疫情期間持續增加，標普全球（S&P Global）統計數據顯示，去年未償還債務已超過總收入的120%，導致中國有三分之二地方政府可能超過中央設定的債務門檻，三分之一地方政府連利息都無法支付。中國媒體統計，直至去年年底，中國各省債務率皆是上升狀態，其中又以黑龍江、新疆、天津、貴州債務率上升最為明顯，均超過400%，負債率越滾越大，導致地方政府無力償還。