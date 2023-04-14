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厚重底妝、昂貴乳霜遮不住　女主播滿臉紅腫竟有蟲！　

厚重底妝、昂貴乳霜遮不住　女主播滿臉紅腫竟有蟲！　
厚重底妝、昂貴乳霜遮不住　女主播滿臉紅腫竟有蟲！　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】4月為國際玫瑰斑月（Rosacea Awareness Month），主播劉涵竹坦言自己長年苦惱於皮膚紅腫，即使厚擦底妝、使用昂貴乳霜也沒用，就醫檢測竟發現自己臉上有17隻「蠕形螨蟲」，經過治療終於找回好肌膚！台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，「酒糟肌」跟「喝酒」無關，正確名稱應為「玫瑰斑」，呼籲民眾積極面對，及早檢測與治療預後更佳。

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邱品齊表示，玫瑰斑（Rosacea）俗稱酒糟，不少民眾聽到「酒糟」時，誤以為此病跟「喝酒」有關；而且當病友得知無法根治，心情就很「糟」，容易產生心理壓力以及醫病溝通上的誤會。

臉上紅腫癢大爆炸　層層化妝遮掩皮膚問題

擔任玫瑰斑宣導大使的劉涵竹透露，多年來一直以為自己是弱敏肌或是過敏，每當氣候變化或是曬太陽、吃刺激性食物，她就會臉紅大爆炸，而且久久不會退散。讓需要站在鎂光燈前的她十分困擾，只能依靠層層厚重的底妝與遮瑕膏掩蓋紅腫，但卸妝後，紅腫癢的問題變本加厲，造成惡性循環，即使擦上數萬元的貴婦乳霜，膚況依然無起色，令她非常苦惱。

至專業皮膚科檢查後，劉涵竹發現自己臉上竟然有17隻「蠕形螨蟲」！讓平時十分注重清潔的她難以置信，居然會有肉眼不可見的蟲在她的皮膚表面蠕動爬行。經過配合醫囑治療，「蟲蟲危機」終於解除。

女性人數為男性3倍　先「驗蟲」後「殺蟲」

臺安醫院皮膚科主任曾德朋指出，玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，臉部會出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀。女性發生人數為男性3倍，原因包含先天基因（體質），或是後天外在因素的刺激，像是日曬、過度清潔、吃辛辣刺激性食物、飲酒、喝熱飲，處於悶熱的環境或是泡湯、三溫暖，皮膚狀況就可能惡化。

知名皮膚科診所院長周宛儀提醒，門診經驗顯示大約8到9成的玫瑰斑患者，都有臉上蠕形蟎蟲超標的狀況。因肉眼無法觀察是否超標，建議患者先進行檢測，以顯微鏡檢查才能準確判別臉上蠕形螨蟲數量是否超標。

「我的臉上居然有蟲」乍聽之下很可怕，但邱品齊說明，其實蠕形蟎蟲是臉上常見的共生寄生蟲，住在易出油的毛孔、睫毛根部、眼周腺體、頭皮等部位，若沒有反應不需特別處理，蟲量超標才使用藥膏治療。而且現在治療效果越來越好，3個月的療程可維持約3年的健康皮膚，國際上也新增許多治療方法，例如新型藥膏可使用，還有肉毒桿菌可退紅、雷射手術可去除血管，加上日常保養盡量少跟陌生人貼臉接觸，避免使用飯店的毛巾擦臉，家中寢具定期更新，都能提升患者的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57484

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