2023年台灣醫學影像盛會於中山附醫圓滿落幕

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(▲美國 MD Anderson Cancer Center 放射線科 Carol Wu 教授親臨現場做 Plenary speech 並接受大會Honorary fellowship的表揚。)
（▲韓國放射線醫學會Jeong Min Lee教授於周宜宏教授講座發表演講並接受邱宏仁理事長頒發感謝狀。）
本次年會特別安排與2023年亞洲攝護腺影像與介入研討會(Asian symposium of Prostate Imaging and Intervention, ASPII)同時舉⾏。ASPII 2023會長王俐人教授乃依據2019年提出之MRI-directed biopsy pathway作為基本架構，來設計整個論壇的節目內容，並由多專科的角度來看同⼀議題，並在考量落實學用合一的觀點下，在最後一部分首次嘗試放互動式的攝護腺磁振造影影像workshop，希望讓聽眾能落實到每日臨床讀磁振造影影像時能應用出來。
ASPII的節目主要分為四個部分：第⼀部分的節目內容即聚焦在如何行使以MRI為基礎下，以進行疑似攝護腺癌病灶為目標之經直腸超音波融合磁振造影的切片。考量磁振造影需要有足夠之品質，是能清楚且正確顯示出疑似攝護腺癌病灶的必要條件，因此第二部分的節目即聚焦於評估磁振造影品質，以確保得到足夠品質以顯示病灶。
而在病人切片診斷證實為攝護腺癌後，依照病人之風險分群，有⼀群病人只需主動監控(active surveillance)，尚不需治療，因此第三部分之節目即聚焦在主動監控之議題：包括台灣族群結果，病理科觀點，以及磁振造影在主動監控病人追蹤時的評估標準。
而回到MRI-directed diagnostic pathway整個流程中，評估是否需要切片時乃是主要依據國際公訂之PIRADS 標準分數1-5分，再輔以臨床風險因子，來決定切片之必要性。因此，第四部分的節目即聚焦在PIRADS之評估。在此需強調PIRADS的使用對象乃是懷疑有攝護腺癌但未經治療的病⼈，而PIRADS分數1-5分則代表所認定病灶為clinically significant prostate cancer 的可能性由低至高。
整體而言，第四部分享PIRADS在使用上之益處，在於使得懷疑攝護腺癌且無治療，在使用磁振造影的PIRADS評估時能帶來三大益處：（1）減少不必要的切片（2）減少過度診斷（3）減少過度治療。
最後的節目則聚焦於案例分享，用互動的方式，讓與會者能在磁振造影上使用PIRADS score對可疑病灶評分，分辨真假病灶，對已經證實攝護腺作分期等等，以求作中學，並「知行合⼀」，真正能夠應用在病人身上。
本次現場講座反應熱烈，在兩天的會議期間也有總共22家國內外知名廠商，於會場展示與世界同步最新的醫學影像相關軟硬體儀器設備，以期為病患提供更精準的影像診斷與量身訂做的治療。因應國內疫情趨緩及防疫措施逐漸鬆綁，除學術活動外，大會也安排了國家歌劇院親子導覽活動和大會晚宴，讓與會者有更多的交流和互動機會，也讓大家在放鬆心情與享受美好時光中，獲得更多的啟發和收穫。
（▲現場展覽廠商）
在過去兩年多，全球飽受新冠病毒的威脅，醫療相關從業人員更是首當其衝。在這樣的背景下，加速了各樣線上會議的蓬勃發展。我們體驗了其便利性，然而實體會議帶給我們人與人之間更深刻的交流卻是無可取代。本次會議是疫情以來首次大規模國內影像醫學界的實體會議，從會員熱烈出席的反應來可以感受疫情的衝擊已經過去。明年的放射線醫學會年會將與亞洋放射線醫學會(AOCR)共同於台北國際會議中心舉辦，預期也將會一場熱烈的學術饗宴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57483
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