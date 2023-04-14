4億人為聽損所苦！聽力健康就從養成定期聽檢習慣開始

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2050年恐7億人陷聽損危機 及早建立聽力預防觀念是關鍵聽力師蔡明憲表示：「隨著生活習慣的改變，電子產品、耳機的使用頻率與時間漸高，聽力障礙可能發生在任何年齡層，及早建立預防聽損的觀念變得越來越重要。」據WHO最新的世界聽力報告指出，全球目前約4億人正蒙受聽力損失的痛苦，而這個數字預估到了2050年恐膨脹至7億。
台灣逐步進入超高齡化社會，民眾對於聽力照護服務的整體需求不斷上升，這樣的隱形健康問題，可能就存在你、我或身邊的家人身上，不可不慎。
透過接受例行性聽力健康檢查 暸解自身聽覺狀況過去許多民眾普遍未將聽力的損失看得太重要，往往都是拖到影響到生活，才開始尋找合適的解決方法。可惜的是聽力的損失往往是不可逆的，一但喪失了，大多很難有機會再回到原本的聽力狀態。
為了將預防醫學的觀念貫徹到更多領域，宣導聆聽和聽力保健對維持良好聽覺的重要性，知名聽力集團集結業界聽能照護菁英，致力於推廣全民例行性聽力健康檢查的服務，使民眾能了解自身的聽覺機能狀況，若發現聽力出現狀況，就能及早採取行動，守護自身的聽力。此外，為滿足台中市民的聽力照護需求，虹韻助聽器近期在台中北屯區新設立了虹韻北屯聽力所，提供專業的聽力諮詢及檢查服務，採用醫學中心等級聽力檢測設備，並由通過國家考試的聽力師依據個案的聽力狀況，給予合適的助聽輔具配戴建議。
未來，仍將持續投入資源開辦聽力所，提供優質、全方位的聽能照護服務，滿足全台民眾的聽力照護需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57476
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