偷情玉蘭花學測作文爆紅！主角爸恐是「超級受災戶」　作家揭內情

4億人為聽損所苦！聽力健康就從養成定期聽檢習慣開始

4億人為聽損所苦！聽力健康就從養成定期聽檢習慣開始
4億人為聽損所苦！聽力健康就從養成定期聽檢習慣開始

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】為推廣全民聽力健康篩檢，落實預防醫學，使民眾能了解自身聽覺機能狀況。4月20至22號知名聽力集團將在林口藍灣高爾夫練習場提供全民聽力健康篩檢的服務，現場有通過國家考試認證的資深聽力師駐點，解答各種常見的聽力問題，歡迎民眾多加利用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2050年恐7億人陷聽損危機　及早建立聽力預防觀念是關鍵

聽力師蔡明憲表示：「隨著生活習慣的改變，電子產品、耳機的使用頻率與時間漸高，聽力障礙可能發生在任何年齡層，及早建立預防聽損的觀念變得越來越重要。」據WHO最新的世界聽力報告指出，全球目前約4億人正蒙受聽力損失的痛苦，而這個數字預估到了2050年恐膨脹至7億。

台灣逐步進入超高齡化社會，民眾對於聽力照護服務的整體需求不斷上升，這樣的隱形健康問題，可能就存在你、我或身邊的家人身上，不可不慎。

透過接受例行性聽力健康檢查　暸解自身聽覺狀況

過去許多民眾普遍未將聽力的損失看得太重要，往往都是拖到影響到生活，才開始尋找合適的解決方法。可惜的是聽力的損失往往是不可逆的，一但喪失了，大多很難有機會再回到原本的聽力狀態。

為了將預防醫學的觀念貫徹到更多領域，宣導聆聽和聽力保健對維持良好聽覺的重要性，知名聽力集團集結業界聽能照護菁英，致力於推廣全民例行性聽力健康檢查的服務，使民眾能了解自身的聽覺機能狀況，若發現聽力出現狀況，就能及早採取行動，守護自身的聽力。此外，為滿足台中市民的聽力照護需求，虹韻助聽器近期在台中北屯區新設立了虹韻北屯聽力所，提供專業的聽力諮詢及檢查服務，採用醫學中心等級聽力檢測設備，並由通過國家考試的聽力師依據個案的聽力狀況，給予合適的助聽輔具配戴建議。

未來，仍將持續投入資源開辦聽力所，提供優質、全方位的聽能照護服務，滿足全台民眾的聽力照護需求。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57476

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

2023年台灣醫學影像盛會於中山附醫圓滿落幕

厚重底妝、昂貴乳霜遮不住　女主播滿臉紅腫竟有蟲！　

幼兒有追加劑了！莫德納次世代疫苗最快5月開打　僅1類人可接種

本世紀末恐剩60億人　國外研究：社會越進步人口越少

我是廣告 請繼續往下閱讀