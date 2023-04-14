苗博雅砲轟「蔣萬安不如柯文哲」 點出蔣市府上任後一重大缺失
國民黨台北市長蔣萬安第13日一次到議會進行施政報告，就被各路議員震撼教育。議員苗博雅公開指出，蔣萬安上任一百多天以來，市長室的會議紀錄卻再也不讓議員知道，呼籲應該要如前朝柯市府一樣予以公開讓議員知道後進而問政。苗博雅直言，蔣不如柯的第一印象，對於蔣的施政是相當不利。
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相較於藍營議員對於蔣萬安各種護航，還送上字畫和老虎牙子飲料，其他黨籍的議員則給蔣萬安當頭棒喝，苗博雅在質詢時先是調侃了國民黨不斷放水，「我是希望所有議員，不分黨派一起進行理性問政，同時也要嚴格監督，不是今天跟市長的政治立場政治傾向比較接近，就可以來護航」。
苗博雅指出，蔣萬安上任一百多天以來，台北市少了一件非常重要的事，就是市長室的會議紀錄，前市長柯文哲過去8年來，不管對他的施政評價如何，至少柯市長室的會議紀錄是公開給所有的議員知道，讓所有的議員來問政。
苗博雅表示，蔣萬安一上任後，要搬開會時間沒問題，但市長室會議紀錄卻再也不讓議員知道，在這樣的情況下，苗希望不分黨派議員應該要一起要求，延續過去好的事情，市長室會議紀錄應予以公開，不然留下蔣不如柯的第一印象，對於蔣市長的施政是相當不利。
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