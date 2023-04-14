遇到職場霸凌、壓榨怎麼辦？「是我有問題？」精神科醫教４步應對！

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蘇渝評表示，霸凌之所以會出現，直白的說可為獸性比人性還強。人之所以為人，是因為受到道德觀念、道德感覺、同理心，也就是所謂的人性規範，這與成長環境有關。
當一個人獸性、侵略性過強超越了上述人性、或人性本質本身就缺乏，即便沒有犯法，也容易出現如大自然法則、弱肉強食般的霸凌情況，這不論是加害者是否有意識。可能心存惡意、沒有發現、不願承認、又或者出自公事公辦、無可奈何的選擇。
因此霸凌通常是上對下，優勢對於劣勢者，例如強壯與弱小、強勢與弱勢、長官與下層等，也有可能出自於弱勢者或自信缺乏者為了不被欺負而武裝、或證明自己，反過來成為強勢的加害者。
職場霸凌，有時難以分辨，例如有些長官會刻意壓榨員工、甚至是針對，但也有些情況是人力吃緊、公司又資源有限，僅能將好幾人的工作都放在一個人身上，此情況大家都一樣，因此像是加班、超時工作等也都算，因此最重要的就是當事人的感受。
是職場霸凌還是「我有問題？」醫：當事人的感受是關鍵指標。
當事人的感受是一個評估的指標，雖說也關乎當事人耐受度、敏感度，每個人的感受都是重要的，並非比較級，而對於事件本身來看，可看是否需要調整心態，又或者不適合此環境。
也有被害者會反覆過度檢討自己，卻因為問題確實出在加害者身上而找不到原因，感到難過又困惑。但需知道人和人之間需課題分離，自己的問題是自己的問題，能檢討是好事，調整即可；對方的是對方的霸凌，確實存在，不論是否惡意。
前述這種情況常會出現在自信相對薄弱的人身上，未必是本身缺乏自信，也可能是在特定情境下缺乏，例如對於溝通缺乏自信，或是認為自己若是制止霸凌很有可能失去工作、難找到工作、對於求職缺乏自信。而霸凌者也常掌握「缺乏自信」為所欲為。
遇到職場霸凌、壓榨怎麼辦？精神科醫師教４步應對！
面對職場霸凌，考量雙方的價值觀等因素，蘇渝評醫師認為，若要解除職場霸凌可依幾個步驟逐步進行。
１．先找可信賴的第三方：首先可找信賴、能同理、能聽自己說話的第三方說話，包括親友、同事等。除了宣洩情緒有助緩和情緒外，也正是所謂旁觀者清，第三方沒有情緒在事件中，更有助了解當前的事件是否真的是正常的，並也提供觀點。
２．適度檢視自己：接著，可依事件以及第三方提供的資訊，找時間靜下心來適度檢視自己，是否有可進步之處，但要記住檢視並非貶低自己，依個人價值觀衡量即可。以及自己是否真能接受，若不行也不用強迫自己，因為說到底就是現階段不適合，人並無法改變另一個人或改變環境。而若不確定，可再尋求第三方協助釐清。
３．可嘗試理性溝通：接下來，有些人可能會試著試著溝通，對此醫師認為可以嘗試，若因此解除誤會是一件好事，有可能只是加害者並沒有意識到，或可另尋解方。但若是加害者是惡意的、或沒不覺得，溝通可能無效或加重霸凌的情況。而越級溝通也是一個方法，但在職場上通常會被視為不尊重，不利解決問題，建議可利用公司的申訴管道。
４．妥善評估決定去留：嘗試雙方調整後，接下來考量的就是去留。如果有改善空間或許可考慮嘗試調整。若要離職，情況允許可先離職休息，若考量經濟因素穩定則可先尋找適合的工作再提出辭呈。在此之前也可以先確認，自己是否適合該行業，是這行業都有同樣的情況，還是只是現處的環境特別不一樣。若僅是現處的環境較遭，換個環境即可。但若是業界普遍如此，便會需要考量是否轉換跑道。可盤點自己身上的所有優勢，結合優勢後或許可發現更適合其他行業。
蘇渝評醫師強調，工作雖為必要，但霸凌有礙身心。考量自己是否適合該環境、該領域，若認為適合可嘗試調整，若不適合離開即可。如有需要可尋求精神科、身心科、心理諮商協助。記得自己的優點，生活快樂才是重點，如此更有利身心發展。
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