偷情玉蘭花學測作文爆紅！主角爸恐是「超級受災戶」　作家揭內情

兒童不愛吃蔬果怎麼辦？柚子醫師教家長三撇步建立良好飲食習慣

兒童不愛吃蔬果怎麼辦？柚子醫師教家長三撇步建立良好飲食習慣
兒童不愛吃蔬果怎麼辦？柚子醫師教家長三撇步建立良好飲食習慣

Heho健康

孩子健康成長是父母最大的心願，但家長們是否仔細留意寶貝們吃下什麼食物？根據台灣兒童營養調查發現，各年齡層兒童不論在蔬果、乳製品都明顯攝取不足，柚子小兒科診所院長陳木榮提醒：「不健康的飲食習慣會導致兒童過重、肥胖、便秘、慢性腹瀉等，建議孩童每日攝取 2-5 個份量蔬果，改善身體狀況避免疾病發生。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
零食、手搖飲易取得！讓學童飲食習慣失衡

俗話說「小時候胖不是胖」，陳木榮強調現在觀念已經改變了，小時候胖長大還是胖，且不是只有肥胖的問題，連帶身體會產生慢性疾病、糖尿病、心血管疾病、自體免疫疾病，同時也會影響孩子的心理健康。

國健署統計，25.7 ％ 國小生為過重或肥胖、國中此比例上升至 26.3 %、高中時達到 30%，但回頭去看造成兒童肥胖的元兇，許多都是來自不健康的飲食習慣，尤其滿街的手搖飲店，國高中生幾乎天天人手一杯，反而忽略真正有營養價值的蔬果。

這樣的結果似乎毫不意外，台灣營養基金會董事長黃青真分析：「零食、飲料、點心都相對好取得，但若要吃新鮮蔬菜、水果，必須買、洗、切，相對花時間。」



此外，蔬果有些特殊的氣味、孩子覺得味道不佳，陳木榮分享門診經驗：「其實家長願意讓孩子多吃蔬果，但是小孩不見得願意吃，特別是沒有從小養成吃蔬果的習慣，要重新開始讓孩子愛上蔬果相對花時間。」

保健食品不能取代蔬果營養價值！三步驟建立良好飲食習慣

陳木榮時不時就會遇到家長拿著一罐罐保健食品到門診，「醫師！想要孩子補充維他命 C 可以吃這個嗎？」這時家長犯了最常見的迷思，保健食品並不能取代食物。陳木榮強調：「想要確保兒童營養均衡，不要單從保健食品中補充起，盡量從天然的食材補充，像是奇異果就是含有大量維生素 C、E，是常見水果中營養密度最高，同時也能補充到抗氧化物。」

台灣兒童營養最新建議，所有年齡層孩子每日吃到 2- 5個份量蔬果，每一份大約一個拳頭大小，若家長即將替孩子調整飲食習慣，陳木榮建議可從以下小撇步做起：

  1. 從喜歡蔬果開始：別讓孩子認為吃蔬果是一件有壓力的事，從本來就喜歡吃的蔬果開始調整。 
  2. 少量嘗試：有些孩子不喜歡吃蔬果原因，單純沒吃過、不知道是什麼味道，從外觀上感到陌生，這時可以先從少量試試看新蔬果的味道。
  3. 讓孩子參與準備：可以幫忙洗水果、切水果，讓他對這些食物產生興趣。
另外，陳木榮也提醒：「切記不要把果汁當成蔬果，當水果榨成汁後只剩糖、水，糖分除了提供熱量之外，還會讓兒童產生蛀牙，即便標榜 100% 果汁也不建議多喝，最好還是直接攝取水果。」



奇異果營養小金礦！增加兒童精神與活力

至於蔬果選擇上多方嘗試外，若孩子腸胃本身較為敏感時，家長不妨考慮「低腹敏」（FODMAP）類型的蔬果，像是奇異果、草莓、葡萄、毛豆、茄子、白菜等，特別是奇異果可以讓腸胃好吸收，外還有纖維、葉酸、多種抗氧化劑。

研究發現，奇異果對於兒童時期的肥胖、血液中的膽固醇都有協同幫助效果，重要的是可以改善心理健康，改善緊張的感覺、心情的沮喪及倦怠，增加孩子活力。

特別是在疫後的新常態生活，研究也指出因為奇異果沖負的抗氧化劑，可以增加細胞的防禦力，若能在生活適當增加蔬果攝取有助於帶來健康益處，讓家長對孩子成長不需再擔憂。



諮詢專家：柚子小兒科診所院長陳木榮

文、王芊淩／圖、巫郡俊

延伸閱讀：

兒童挑食排行榜/ 小孩不吃菜怎麼辦？營養師談談「挑食」與「偏食」

不敢吃原來不是挑食？「食物恐新症」和遺傳與後天環境有關

遇到職場霸凌、壓榨怎麼辦？「是我有問題？」精神科醫教４步應對！

4億人為聽損所苦！聽力健康就從養成定期聽檢習慣開始

2023年台灣醫學影像盛會於中山附醫圓滿落幕

厚重底妝、昂貴乳霜遮不住　女主播滿臉紅腫竟有蟲！　

我是廣告 請繼續往下閱讀