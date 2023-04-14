兒童不愛吃蔬果怎麼辦？柚子醫師教家長三撇步建立良好飲食習慣

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俗話說「小時候胖不是胖」，陳木榮強調現在觀念已經改變了，小時候胖長大還是胖，且不是只有肥胖的問題，連帶身體會產生慢性疾病、糖尿病、心血管疾病、自體免疫疾病，同時也會影響孩子的心理健康。
國健署統計，25.7 ％ 國小生為過重或肥胖、國中此比例上升至 26.3 %、高中時達到 30%，但回頭去看造成兒童肥胖的元兇，許多都是來自不健康的飲食習慣，尤其滿街的手搖飲店，國高中生幾乎天天人手一杯，反而忽略真正有營養價值的蔬果。
這樣的結果似乎毫不意外，台灣營養基金會董事長黃青真分析：「零食、飲料、點心都相對好取得，但若要吃新鮮蔬菜、水果，必須買、洗、切，相對花時間。」
此外，蔬果有些特殊的氣味、孩子覺得味道不佳，陳木榮分享門診經驗：「其實家長願意讓孩子多吃蔬果，但是小孩不見得願意吃，特別是沒有從小養成吃蔬果的習慣，要重新開始讓孩子愛上蔬果相對花時間。」
保健食品不能取代蔬果營養價值！三步驟建立良好飲食習慣
陳木榮時不時就會遇到家長拿著一罐罐保健食品到門診，「醫師！想要孩子補充維他命 C 可以吃這個嗎？」這時家長犯了最常見的迷思，保健食品並不能取代食物。陳木榮強調：「想要確保兒童營養均衡，不要單從保健食品中補充起，盡量從天然的食材補充，像是奇異果就是含有大量維生素 C、E，是常見水果中營養密度最高，同時也能補充到抗氧化物。」
台灣兒童營養最新建議，所有年齡層孩子每日吃到 2- 5個份量蔬果，每一份大約一個拳頭大小，若家長即將替孩子調整飲食習慣，陳木榮建議可從以下小撇步做起：
- 從喜歡蔬果開始：別讓孩子認為吃蔬果是一件有壓力的事，從本來就喜歡吃的蔬果開始調整。
- 少量嘗試：有些孩子不喜歡吃蔬果原因，單純沒吃過、不知道是什麼味道，從外觀上感到陌生，這時可以先從少量試試看新蔬果的味道。
- 讓孩子參與準備：可以幫忙洗水果、切水果，讓他對這些食物產生興趣。
奇異果營養小金礦！增加兒童精神與活力
至於蔬果選擇上多方嘗試外，若孩子腸胃本身較為敏感時，家長不妨考慮「低腹敏」（FODMAP）類型的蔬果，像是奇異果、草莓、葡萄、毛豆、茄子、白菜等，特別是奇異果可以讓腸胃好吸收，外還有纖維、葉酸、多種抗氧化劑。
研究發現，奇異果對於兒童時期的肥胖、血液中的膽固醇都有協同幫助效果，重要的是可以改善心理健康，改善緊張的感覺、心情的沮喪及倦怠，增加孩子活力。
特別是在疫後的新常態生活，研究也指出因為奇異果沖負的抗氧化劑，可以增加細胞的防禦力，若能在生活適當增加蔬果攝取有助於帶來健康益處，讓家長對孩子成長不需再擔憂。
諮詢專家：柚子小兒科診所院長陳木榮
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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