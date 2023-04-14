身體疼痛就服止痛藥？　食藥署：腸胃問題應避免「這類」

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疼痛是身體出現異狀警訊 應審慎面對食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）表示，疼痛，是身體出現異狀時所發出的警訊，提醒我們應該要審視自己的生理狀況，嚴重時甚至要就醫尋求治療！然而，現代社會生活步調緊湊、工作壓力繁重，許多人總是草草服用止痛藥了事。
止痛藥分兩類 腸胃道疾病者應避免這１種止痛藥是經常使用的藥品之一，民眾可在藥局購買各式止痛藥的指示藥，或是經由醫師診斷開立處方箋，就能在藥局領取。我國常見的市售止痛藥主要有兩種，一是中樞止痛藥（乙醯胺酚類，Acetaminophen），另一為非類固醇類消炎止痛藥(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug, NSAIDs)，包含阿斯匹靈(Aspirin)及布洛芬(Ibuprofen)等。
1、中樞止痛藥（乙醯胺酚類）
大部分的綜合感冒藥、感冒藥水及退燒藥含有此成分，主要會抑制中樞神經系統中前列腺素合成，具有退燒、止痛作用，但服用時要小心過量問題，可能會對肝臟造成損傷。
2、非類固醇類消炎止痛藥
非類固醇類消炎止痛藥則是透過抑制體內的環氧化酶 (Cyclooxygenase)，進而導致前列腺素之合成降低，達到消炎止痛的作用，不過該類藥品可能有腸胃道的副作用，所以本身有腸胃道問題，或是想服用止痛藥來治療胃痛的民眾，應避免使用這類型的止痛藥。
止痛藥並非萬能 用藥應與醫師、藥師討論食藥署強調，止痛藥並非萬能，每個人對於藥品的反應不同，建議民眾在購買止痛指示藥前時，應與醫師、藥師或藥劑生討論，清楚表達自己身體的狀況，讓專業醫藥人員可以做出最合適的評估與建議，及瞭解藥品正確的使用方式，如每天、每次最大服用量，並主動告知當下是否有正在使用其他藥品，避免相互影響藥效或造成其他不良反應的風險，以找到最適合當下症狀的止痛藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57429
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