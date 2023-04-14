萬根桂竹打造而成！全台首座原民科學基地「清大竹屋」今啟用

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清大校長高為元表示，今天大家一起在竹屋前見證了新的里程碑，原住民文化是千年智慧的累積，尤其在人與人、人與大自然的共處上特別值得借鏡；希望原住民族的智慧能帶領清華永續發展，也期待未來有更多和原住民團體合作的機會。
大力推動竹屋的高金素梅憶起興建的艱辛歷程，一度哽咽。她說，從108年提出計畫迄今整整4年，期間經歷建材飛漲、疫情及建地使用問題，竹屋重要推手─耆老黑帶．巴彥也身體不適，如今終於復原並來到現場見證這個「孩子」的出生，祈願祖靈永遠照顧庇佑大家。
清大前校長賀陳弘在任時大力支持竹屋的建造，今天也來見證它的落成啟用。他感謝清大原住民族科學發展中心主任傅麗玉長期投入冷門的原民科學教育，並感謝「大小金主」教育部及原民會編列預算。
從光復路機車塔旁的小徑走進校園，就可在鬱鬱蔥蔥的林間見到與自然融合一體的竹屋，戶外還有貯放小米的穀倉、3公尺高的瞭望台及三石灶等原住民族傳統生活設施，不少清華學生喜歡帶著午餐來此小坐，都說這是校園內最療癒的空間。清大108年設立全台第一所原住民族科學發展中心，如今在校內打造結合傳統竹工藝的竹屋，作為中心的專屬教學、展示、會議及辦公空間，整體建築及設備經費共4000多萬元，全由教育部及原民會補助。
傅麗玉表示，竹屋採用的桂竹由新竹縣尖石鄉就地取材，地上、地下各一層，一樓有可容納50人的視聽空間及辦公室、會議室，地下室則為文化展示及教學空間。且為符合建築及消防法規，在內層以鋼筋水泥強化結構，是全國首座領有建築與使用執照並可在其中教學辦公的原住民族竹建築。
她指出，竹屋建築師林志成在設計之初即拜訪原住民族竹屋文化耆老黑帶．巴彥、傳統竹屋專家少風．一凡和他的父親，及生態專家林南忠，採用了可抽換竹材的創新工法，更便於日後維護。建造過程中，清大原民科學中心16族諮詢委員也提供許多建議，一同完成這座結合原住民族傳統工藝與現代化工法的竹屋。竹屋今天落成啟用後，將可進行更多原民科學的探究及實作活動，也代表清大重視和持續推動原住民族教育的決心。
清大表示，感謝國科會長期支持清大製作原住民族科學動畫，及國教署支持研發原住民族科學教學模組與經營「飛鼠部落」科學資訊教育網站。
傅麗玉提到，竹屋的地下室為教學展示空間，並以AR擴增實境裝置來進行體驗教學，只要使用教室內的平板或用自己的手機下載應用程式，就可以看到「吉娃斯愛科學」動畫裡的女主角吉娃斯，帶著調皮的猴子乃奈和愛吃的小男孩飛卉現身，介紹有關太空艙、竹屋及石板屋的各種科學知識。
傅麗玉說，清大原民科學中心已研發超過17組探究實作的體驗模組，包括AR擴增實境、VR虛擬實境及DIY動手做；未來竹屋內外都是學習的場域，將帶領學員在附近就地取材，親手體驗製作泰雅木琴、螺旋槳、山羌笛、竹槍等，將動畫裡的玩具化為實物。希望能與中小學師生及一般大眾共享清大原民科學中心的研發成果，將架設網站並開放預約參觀教學。