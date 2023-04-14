婦忍脖子痛長達1年半以為疫苗副作用　就醫驚罹甲狀腺癌

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女性第四大癌症 好發30～45歲根據109年癌症登記報告指出，台灣甲狀腺癌（Thyroid Cancer ）名列國人第7大癌症，是女性第四大癌症，每10萬名女性中就有3,715人患有甲狀腺癌。嘉義大林慈濟醫院內分泌新陳代謝科主治醫師廖唐毅表示，甲狀腺為人體最大的內分泌腺體，用來分泌甲狀腺素，並掌管全身的新陳代謝，影響血壓、心跳、體溫及體重的變化。當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞，並失控不停生長時，就會引發甲狀腺癌，好發於30～45之年齡層。
昔曾罹二癌、曾開4大刀 家人提醒勿輕忽阿香姐說，110年打第二劑新冠疫苗，脖子就開始腫痛，一開始以為是疫苗引起的不良反應，一直忍痛1年半。直到一次與妹妹聊天，她提醒「阿香姐過去15年內，曾罹患2種癌症、開過4大刀及5次住院治療紀錄」，不可能是疫苗引起腫痛，應積極就醫尋出病灶。
預後良好但易復發 需多樣化治療核子醫學科主任莊紫翎表示，甲狀腺癌雖然預後良好，但容易復發而需要多樣化的治療。在治療上以帶有輻射線的碘-131來破壞手術難以完全清除之殘餘微小甲狀腺癌及甲狀腺組織，事後補充口服甲狀腺素維持代謝功能，如此可降低死亡率。
廖唐毅醫師補充，9成的甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，手術摘除病灶後，再針對癌細胞殘餘或轉移之虞的患者，接受碘-131治療及追蹤，平均10年存活率可達將近9成。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57415
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