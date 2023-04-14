工作壓力竟成購買保健品原因！上班族最愛的 10 項營養補充品 你吃對了嗎？

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調查中，有 87% 的上班族曾經購買保健食 品， 僅 12.2% 的 人 未 曾 購 買， 其 中， 有 56.7% 的人認為，壓力會讓他更注意營養補充。有攝取營養補充品的人，55.2% 認為保健品確實有改善健康困擾。
在哪種情況下會讓你購買保健食品？有 69.7% 的人認為是飲食中所攝取的營養不足時，69.7% 是因為為了預防疾病、加強保健；46.2% 則是由醫師、營養師或專業人士建議。而上班族自覺得工作對健康帶來最大的傷害分別為：眼睛（用眼過度、眼睛酸澀）61.2%、疲憊 60%、骨關節不適（姿勢不正）45%、肥胖（代謝下降）42.9%、失眠 26.1% 等。
各種保健品中，有 63.2% 的上班族有攝取 B 群的習慣；52.4% 為益生菌；49% 選擇維他命 C；48.3% 則是葉黃素、蝦紅素、花青素；46.4% 為綜合維他命；30% 為魚油、納豆紅麴；28% 為維他命 D、22.9% 鈣片、17.4% 膠原蛋白。而選擇上述保健品的原因，68.3% 是消除壓力、提升體力；58.2% 增強免疫；49.2% 視力保健；44.2% 改善胃腸健康；40.2% 提升新陳代謝；23.2% 強化骨關節；18.5% 養顏美容；15.6% 幫助入睡；13.4% 調節血壓、血糖、血脂。
從調查中，我們得以一窺上班族們最喜愛的 10 大保健食品，而這 10 種營養補充品對健康的益處是什麼？其作用機制？哪些人適合？是否有使用禁忌？邀請專家來解析！
第 1 名 維生素 B 群
Heho 健康營養師吳宜庭表示，維生素 B 群包含 B1、B2（核黃素）、B3 （菸鹼素）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）及 B12 共 8 種維生素，是體內三大營養素代謝的重要輔因子，幫助維持身體運轉流暢。
上班族因為工作壓力大、經常熬夜，會大量消耗維生素 B 群，尤其是維生素 B6。她解釋：「因為壓力大刺激腎上腺素分泌，而腎上腺素的製作會消耗大量維生素 B6」。
對於 B 群的補充時機目前尚未有定論，在相關研究確認前，只要補充正確的劑量，時間並不需要太在意。她提醒：「B 群是水溶性的維生素，會經由身體代謝後，再從尿液排出，但如果長時間攝取高劑量，可能會造成身體負擔，甚至產生毒性」。
※ 專家小提醒：蛋豆魚肉類、糙米全麥、深綠色蔬菜、內臟和堅果等就可充分攝取 B 群。要注意維生素 B2 易受光破壞，若要從牛奶中補充，盡量避免選購透明玻璃瓶裝。
第 2 名 益生菌
營養師呂孟凡表示，依據世界衛生組織的定義，益生菌是一種「攝取足夠量後，可以促進宿主健康的微生物」的統稱。常見的菌種，包括了比菲德氏菌、乳酸菌、龍根菌等等。
呂孟凡指出，目前的研究顯示，益生菌功效除了改善腹瀉或便秘這個最廣為人知的功能，還有其他像是改善慢性腸道發炎疾病、調節免疫、減少過敏、降低血脂肪、降低大腸癌風險。
「腸道是人體免疫相當重要的一環，促進腸道健康，對人體的健康狀態都是有益處的」，若是要補充益生菌，建議採用粉狀或是錠劑形式的益生菌，純度較高。
※專家小提醒：挑選益生菌時，建議選擇安全性高，且有研究證實功效的產品。此外，適量補充優格、優酪乳等含有乳酸菌的飲食也有幫助。
第 3 名 維生素 C
Heho 健康營養師吳宜庭指出，如果你幾乎不吃水果，加上三餐大多外食，甚至刻意節食，就要小心維生素 C 不足問題。缺乏維生素 C，容易造成疲憊、肌肉無力、容易感染等風險。
上班族因為壓力大，更容易使體內維生素 C 的流失，她說明：「研究顯示，維生素 C 的缺乏與壓力相關疾病有相關性，也有研究指出，補充維生素 C 可以抗憂鬱及改善情緒的作用」。
吳宜庭表示，飲食中要達到維生素 C 的建議攝取量其實並不難，半顆芭樂或一顆金黃奇異果就到達一天維生素 C 需求量。而蔬菜中也含有維生素 C，但要注意，保留水溶性維生素的烹調方式依序為：蒸、微波、拌炒及水煮。
※專家小提醒：國健署建議，每天只要攝取 3 份蔬菜、2 份水果，一定不會缺維生素 C，鼓勵大家多從天然食物中攝取就足夠了！
第 4 名 葉黃素
現代人長時間使用 3C，為了維護眼睛健康，每天都會吃葉黃素。中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，葉黃素能幫助眼睛抵抗強光傷害，是保護眼睛有幫助的營養素。事實上每天 1 顆蛋，多吃綠色蔬菜，就可補充到葉黃素。
陳瑩山指出，葉黃素是脂溶性營養素，建議早上飯後食用，吸收度較佳。補充葉黃素要達到效果，與劑量高低無關，研究指出，服用高劑量或低劑量葉黃素長期下來都能達到有效的血中濃度，重點是要持續 6 個月天天吃！
他提到，也可同時服用魚油與葉黃素，更能有效發揮保護眼睛的作用。魚油對於強化感光細胞的細胞膜及眼睛的乾眼症，有一定功效，可依個人需求決定是否要合併攝取。
※專家小提醒：平時可用食補，像是蛋、菠菜、玉米、黃、紅、青椒、胡蘿蔔和各種黃綠色蔬果，就可補充葉黃素，如果覺得不足，再輔以營養品攝取即可。
第 5 名 綜合維他命
營養師莊昕悅表示，忙碌的上班族，常面臨飲食單一、營養不均的問題。「為了避免不均所造成的缺乏症狀，通常會建議民眾日常飲食應均衡，經評估後，也可選擇綜合維他命搭配食用」。
綜合維他命包含脂溶性維生素 A、D、E、K；水溶性維生素 B 群、C；以及礦物質、微量元素等，能共同參與醣類、脂肪與胺基酸等能量及其他生化代謝，維持身體正常生理機能運作。
她提醒，使用上應注意各別營養素的劑量，不是吃越多越好！如果綜合維他命同時搭配 B 群食用，便容易過量；脂溶性維生素因排出速度較慢，大量食用恐在體內累積，造成中毒風險；有些產品則是劑量很低，花錢卻達不到效果。
※專家小提醒：服用綜合維他命時，建議餐後食用幫助脂溶性維生素吸收，此外，勿搭配茶、咖啡、巧克力、紅酒等一同食用，其含有的多酚會影響礦物質吸收。保存上，開封後早點食用完畢、避免光熱高溫高濕。
第 6 名 魚油
郵政醫院暨癌症關懷基金會資深營養師黃淑惠提到，魚油富含 Omega-3 脂肪酸，主要是由 3 種多元不飽和脂肪酸 EPA、DPA、DHA 所組合，其中，EPA 和 DHA 可降低血液中三酸甘油脂，幫助調降血壓，間接預防血栓形成。
多元不飽和脂肪酸 EPA、DPA、DHA 都無法由人體自行合成，必須從食物中攝取，也因此使得魚油在保健食品中大行其道。黃淑惠進一步說明，事實上，想預防心血管疾病，多吃新鮮的魚類就有效。
美國心臟醫學會在 2013 年就建議，一般人每周應攝取 2 至 3 次魚肉，每次約 100 公克；且選擇應多樣化，並以深海魚類，包括鮭魚、沙丁魚、鯷魚、鯖魚、鱸魚、旗魚、秋刀魚等為優先。
※專家小提醒：預防保健用每日食用 0.6 〜1.2g 魚油；罹患三高或有心血管疾病者建議每日食用 2.2 〜2.5g。要注意，若正在使用抗凝血劑、阿斯匹靈等藥物者，務必與醫師討論，是否適合服用與劑量。
第 7 名 納豆激酶、紅麴
納豆是將煮熟的黃豆，利用納豆菌發酵而成的食品。而納豆激酶是納豆在發酵過程中，所產生的納豆菌蛋白分解酵素 (Serine Protease)；之後萃取出的纖維蛋白分解酵素，即是「納豆激酶」。
目前已有多項研究證實，納豆激酶可以溶解血栓、抗血小板凝集，具有預防動脈粥狀硬化、心肌梗塞及腦中風等心血管疾病的風險。此外，納豆含有天然血管收縮素轉化酵素的抑制劑 (ACEI)，預防高血壓。
紅麴是紅米在發酵過程所產生的二級代謝物，紅麴菌素中的 Monacolin K 成分與降血脂藥成分史達汀 (Statin)- Lovastatin 相似，可抑制膽固醇合成時所需要的酵素 HAMG-CoA 的活性，進而達到降膽固醇的效果。
黃淑惠表示，除了降低膽固醇，紅麴素中的 γ- 胺基丁酸 (GABA)，也具有降血壓功效，且發現它有抗氧化效果。研究發現，其中的抗氧化物質 Dimerumic Acid 可抑制自由基生成，減少肝臟、血管的損傷。但紅麴菌在熟米發酵過程中，會伴隨產生橘黴毒素 (Citrinin)。橘黴毒素是一種具有肝腎毒性的真菌毒素，長期服用恐損傷肝臟與腎臟，甚至會造成畸胎，孕婦、肝腎功能異常者應避免食用。
※專家小提醒：納豆激酶會使血壓降低，導致噁心、頭暈，不適合低血壓者，而孕婦、哺乳媽咪、生理期期間、孩童也不建議。服用前請諮詢專業醫事人員。紅麴保健品的有效成分含有 Lovastatin，當與降血脂藥 Statins 併用時，會因為同類藥品重複使用出現加乘作用，導致劑量過重，建議服用前應與醫師討論。
第 8 名 維他命 D
莊昕悅指出，維他命 D 能幫助鈣質吸收、參與血液中鈣磷平衡、預防軟骨症、參與代謝和免疫。近年來，針對維生素 D 的好處有越來越多大型研究討論，攝取的人也越來越多。
她提醒：「建議有缺乏再補充，勿過量攝取，可能會導致高血鈣」。不如多曬曬陽光讓身體自然合成，在每日 10 ∼ 11 點、13 ∼15 點間，直接曝曬 15∼20 分鐘，或攝取鮭魚、魚肝油及曬乾香菇等。
根據統計，台灣人普遍缺乏維生素 D，如果檢測過低（<30 ng/mL），可考慮搭配使用補充劑，如滴劑或膠囊，每日 400 ∼ 600 IU，特殊狀況可能會建議要攝取更高劑量。因維生素 D 為脂溶性建議搭配油脂一同攝取，吸收效果較好。
※專家小提醒：擦防曬、隔著玻璃，都會讓曬太陽產生維生素 D 這件事失效。而維生素 D 注意葷素來源，分成植物性（菇藻類）及動物性（魚類 / 羊毛），較推薦非活性 D3 劑型。
第 9 名 鈣片
收縮，以及細胞代謝等功能。莊昕悅表示，鈣質參與骨頭及牙齒發育、神經傳導、肌鈣質最好的來源是從飲食攝取，如乳製品、豆腐或豆乾、帶骨小魚乾，以及深綠色蔬菜等都是富含鈣質的食物。
但現在人因為飲食較為單一，常有鈣質攝取不足問題，因而造成鈣片熱賣。莊昕悅提醒，鈣質攝取過量可能會導致腸胃道症狀，或血管鈣化等風險，也會影響其他礦物質吸收，建議與醫師和營養師討論是否適合補充。
※專家小提醒：服用鈣片時，應避免同時搭配鐵劑食用，會抑制吸收；另外，攝取過多蛋白質會增加鈣質排出。
第 10 名 膠原蛋白
莊昕悅指出，膠原蛋白存在身體肌腱、韌帶、骨頭、血管、眼睛、皮膚中，合成過程需要足夠蛋白質、維生素 C 參與。許多人會攝取豬腳、雞
腳等作為膠原蛋白之來源，但吸收率差，還可能吃進肥油等額外熱量。
而補充膠原蛋白粉的效果因人而異，主要針對預防或改善曬斑、皮膚含水量、皺紋及傷口癒合。膠原蛋白分成第一型與第二型，保養皮膚、養顏美容選擇第一型，空腹吃吸收效果最佳；保養關節軟骨則選擇第二型非變性 (UC2)。
※專家小提醒：攝取膠原蛋白粉時，可搭配維生素 C 食用，效果較佳。還要注意避免過多糖分、調味及添加物，對健康造成負擔。
文／黃慧玫 圖／孫沛群
諮詢專家：Heho 健康營養師吳宜庭、營養師呂孟凡、 中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山、營養師莊昕悅、
癌症關懷基金會資深營養師黃淑惠
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