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中市北屯人口破30萬倒數　幸運兒獲好禮

▲中市北屯區人口將突破30萬大關，宣告慶祝活動起跑(圖／市政府提供2023.4.14)
▲中市北屯區人口將突破30萬大關，宣告慶祝活動起跑(圖／市政府提供2023.4.14)

記者柳榮俊/報導

台中市總人口數再創歷史新高！截至今年3月底總計282萬6,230人，中市第一大行政區「北屯區」截至(13)日更達29萬8776人，即將突破30萬大關，迎接重要歷史時刻，北屯區公所今在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓舉辦記者會，宣告慶祝活動起跑。台中市政府民政局長吳世瑋表示，第30萬名設籍民眾將獲得市價總計逾7萬元豐富好禮，祝賀北屯區持續蓬勃發展，邁向更宜居的未來。

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吳世瑋說，北屯區目前人口數來到29萬8,776人，突破30萬人已進入倒數階段，以最近人口增加速度來看，預計5月就可達標，第30萬名設籍幸運兒，將可獲得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad，及日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館贊助免費住宿券各1張，還有1萬2,000元大坑商圈消費抵用券、昌平商圈皮鞋街多家店家優惠折扣，獨享市價逾7萬元的豐富好禮；另第29萬9996至第29萬9,999名設籍民眾，每人也可獲得iPad一台及2000元大坑商圈消費抵用券，共享榮耀和喜悅。


吳世瑋提到，民國96年他曾擔任北屯區長，一路見證北屯發展，歷任市長、市議員及里長齊力推動各項建設，包括10期重劃、廍子區段徵收、捷運機廠區段徵收、14期市地重劃等開發；還有台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及各重要道路開闢等交通利多；另去年開工的北屯國民運動中心，及目標今年開工的台中巨蛋都在北屯區，都市發展愈來愈健全、生活機能也相當完善，各項利多加持下，人口大量移入穩定成長，逐步帶動北屯發展，相信北屯繁榮，將帶動台中更加繁榮。


北屯區長歐陽明表示，突破30萬人口當日，公所將拉彩球宣告慶祝，並擇日舉行草地音樂歡慶會，同時感謝台中捷運公司、台中日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、台中兆品酒店、大坑商圈管理委員會、昌平皮鞋商店街區管理委員會、大河屋日本國際美食館等在地企業及機關共襄盛舉，熱情贊助商品及票券，展現「富市臺中、新好北屯」的共好力量。


北屯區公所指出，歡慶北屯區人口邁向30萬，全國民眾不限台中市民，即日起至6月底，到大和屋日本國際美食館消費滿1萬元，送高級紅酒1瓶；台中兆品酒店也提供西餐廳買4送1或買5送1的餐飲優惠(優惠時間依店家公告為主)。

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