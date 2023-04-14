中國H3N8出現全球首例死亡！　羅一鈞提3原因不需再提高疫情警戒

我是廣告 請繼續往下閱讀
H3N8全球首例死亡 確定病例非人傳人世界衛生組織指出，中國廣東一名50多歲女性，今（2023）年2月感染H3N8亞型禽流感併發嚴重肺炎，經過治療後仍不幸於3月16日病逝。羅一鈞指出，從世衛組織公布的資料上來看，死亡個案本身其實有一些潛藏的慢性疾病，也有受到這個疾病的影響。
目前，全球總計有3例H3N8人類病例，都來自於中國，共有2例重症、1例輕症，其中1例重症就是世界衛生組織公布的死亡案例。
羅一鈞表示，這3例病例調查皆顯示與禽類有接觸史，因此目前看起來都是禽傳人的傳播途徑，還沒有從疫情調查中發現有人傳人、家庭群聚，或者是社區群聚的情形。
全球3例個案皆來自中國 是否提高疫情警戒？雖然，H3N8重症死亡案例的產生與慢性病等因素有較大的關聯，但3例H3N8禽流感人類病例都來自於中國，台灣是否該針對中國H3N8禽流感提高疫情警戒呢？
對此，羅一鈞表示，從疫情調查及病毒序列的初步分析來看，人傳人的案例還沒有發生，而且人傳人的可能性也是偏低的，所以目前把它列為是需要密切監測的病毒，但沒有要特別在進一步提高疫情警戒。
此外，羅一鈞指出，針對禽流感，去年其實已經兩度提升中國相關省份的疫情警戒，去年11月份時事實上就已經有升高，因為中國除了H3N8外，有零零總總各類的新型A型流感。
建議民眾如果前往中國、柬埔寨等禽流感流行地區，應避免接觸禽鳥，如果前往市場的話不要與活禽接觸。羅一鈞也提醒，如果有相關症狀應盡速就醫，以減少染疫後出現重症的可能風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57489
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw