街友身心評估必問「3題」　街頭精神醫學系統化助早日返家

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街頭精神醫學 評估街友身心狀態、給予醫療建議以臺北市大安區、信義區為例，若該區社福中心發現街友時，主要負責的社工師，便會連絡臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師鄭勝允，一同前去探望街友。此時社工師負責調查其身分、給予生活必需品、協尋家人等服務；而醫師鄭勝允則主要評估街友的身心狀態，以判斷其是否適合以天地為家的流浪生活。此類精神醫療的介入，近年在美國越來越受到重視，美國精神醫學學會將其稱為：街頭精神醫學(Street Psychiatry)。
三個必問問題 協助醫師切入重點街頭精神醫學如何介入？鄭勝允醫師簡單介紹初步評估的部分，因為街友對陌生人通常採取防備的態度，加上又沒有家人提供客觀的資料，自然比看門診難上許多，起初他也不知道該如何切入重點。但隨著經驗的逐年累積，鄭勝允醫師開發出三個必問的問題：
1.甚麼時候開始無家可歸？當時發生甚麼事情？
了解開始流浪的原因有助於推測診斷。例如當初遭家人趕出家門、或是剛出獄但家人卻都避不見面，極有可能是酒精或是毒品成癮患者。
2.你的家人在哪？還有聯絡嗎？
了解個案對家人的看法亦有助於推測診斷，以及評估送其返家的可能性。例如害怕父母在飯菜裡下毒因而逃家，極有可能是受到被害妄想的影響，若不治療則個案不可能返家。
3.未來打算做些甚麼？
了解個案對未來的計畫有助於判斷現實感。若計畫可行則務必請社工協助；若無計畫則可邀請他接受社工師的建議與安排；但倘若計畫太天馬行空則要考慮接受精神疾患的相關治療。
街頭精神醫學逐漸系統性 期盼協助街友早日返家藉由在街頭訪視街友的經驗累積，街頭精神醫學也逐漸有系統性的論述，鄭勝允與臺北市立聯合醫院松德院區希望藉由街頭精神醫學的成熟而幫助到更多具有精神疾患的街友，得以早日返家，畢竟家始終是最溫暖的地方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57428
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