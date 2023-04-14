蔡詩萍突上備詢台遭轟下台 文化局：絕對尊重議事規則
台北市長蔣萬安今（14）日赴議會施政報告並備詢，台北市議員陳政忠質詢時，邀請北流董事長、執行長備詢，但北市文化局長蔡詩萍突走上備詢台，讓陳政忠不滿，痛批蔡破壞議事倫理。北市文化局稍後解釋表示，蔡詩萍是為尊重議員及議會，才向副議長葉林傳口頭解釋北流兩長已到場備詢，對於議事規則絕對尊重。
記者呂炯昌／台北報導
陳政忠質詢台北流行音樂中心組織架構與人事費案，請北流董事長黃韻玲、執行長梁序倫與相關人員上台備詢，蔡詩萍突然起身走到備詢台，向副議長葉林傳解釋，備詢基本都是首長，讓陳政忠則不滿直言，「你是誰？」有誰叫你上來，難怪連北流都督導不像話，連議會基本倫理都不懂，要求下周大會針對文化局長唐突破壞議事倫理，提出專案討論，並予以譴責。
對於文化局長突上備詢台，引來議員不滿，文化局澄清表示，議員今日會議前已先行通知文化局，要求北流董事長及執行長到場備詢，文化局也依照議員要求，通知北流兩長提早抵達議場備詢。
文化局指出，因董事長及執行長在議事廳外等待，為尊重議員及議會，蔡詩萍才特別向葉林傳口頭解釋北流兩長已到場備詢，對造成議員不快，並強調絕對尊重議員及議事規則，蔡詩萍也於會後向議員表達歉意。