為健康烘焙！營養師推薦最佳紓壓零嘴 在家自己做

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材料：
蘋果1/2顆、椰子油2大匙、蜂蜜3大匙、 肉桂粉1/2大匙、鹽少許、杏仁粉30g、燕麥30g
作法：
❶ 將蘋果洗淨後，去皮、切丁。
❷ 將椰子油倒入平底鍋，放入處理好的蘋果以中火翻炒，炒到蘋果轉成棕色。
❸ 放入蜂蜜、肉桂粉、鹽之後，拌炒2分鐘。
❹ 最後放入杏仁粉和燕麥，繼續炒2分鐘，靜置放涼後即可享用。
營養師推薦原因：
單純靠意志力「忍住」不吃，是無法堅持太久的。書中提供解嘴饞又無負擔的甜點，透過漸進式的改變，成功擺脫壓力大就暴食的惡性循環！
原始人巧克力熔岩蛋糕
材料：
120g苦甜巧克力（72%生可可）、1/2杯(100g)精製椰子油、3顆全蛋、1大顆蛋黃、3湯匙椰糖、24g去皮杏仁粉、冰淇淋1球
作法：
❶ 烤箱預熱至190℃，將4個3吋烤皿刷上椰子油放在烤盤上。
❷ 巧克力和椰子油倒入湯鍋，用小火加熱至融化。
❸ 將2顆蛋和椰糖倒入大碗，攪拌至起泡，再加入杏仁粉攪拌均勻。加入剩餘的蛋和蛋黃，攪拌混合。將蛋液混合物加入融化巧克力，攪拌至
滑順。
❹ 將麵糊均分至4個備用烤皿。若不想馬上食用，放入冷藏、想吃前再烤。
❺ 烘烤約15分鐘，至邊緣成型、搖動烤盤中央仍會搖晃。烘烤13分鐘後開始檢查，避免烤過頭。
營養師推薦原因：
不含麩質、精製糖、乳製品等食材，讓新手也能輕鬆駕馭的食譜，好吃且不必犧牲風味，讓注重健康的烘焙愛好者盡情品味。
文／黃慧玫 文／孫沛群
諮詢專家：Heho 健康營養師 劉思妤、Heho 健康營養師 陳筠臻
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