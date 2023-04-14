反覆流產和不孕不全然是因年齡！免疫異常靠「減敏治療」開啟懷孕生子的一扇窗

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50% 夫妻找不出流產原因
根據歐洲生殖醫學會及美國生殖醫學會的定義，發生 2 次流產即可診斷為反覆性流產；據美國生殖醫學會 2020 年報導，約 2% 的育齡夫婦受苦於反覆性流產，其中約一半可找到原因，如先天性血栓疾病、抗磷脂抗體症候群、解剖構造異常、甲狀腺功能異常和內分泌失調等，但仍有 50% 的夫婦受苦於不明原因的反覆性流產。
蕭存雯指出，免疫學研究對反覆性流產的治療很重要。自 1953 年免疫學家 Sir Peter Brian Medawar 提出胎兒在母體免疫耐受性的重要性以來，相關研究不斷湧現並持續進行。現在，國內外學者正在熱烈討論反覆性流產的免疫學檢查，並提出了很多新的觀點和數據。
根據歐洲生殖醫學會和德國、奧地利、瑞士三國婦產科學會的治療指引，建議女性進行一系列的檢查，包括抗磷脂抗體症候群、甲狀腺機能及相關抗體和完整的子宮腔構造評估。此外，考慮進一步的免疫學檢查還包括人類白血球抗原 （Human leukocyte antibody, HLA）、抗核抗體 （Antinuclear antibody，ANA） 和慢性子宮內膜炎 Chronic endometritis）檢查，以了解反覆性流產的原因，找到治療方法的線索。
母體免疫耐受性失調會造成反覆性流產
蕭存雯表示，現代醫學上針對不明原因的反覆性流產可提供免疫學檢查及經驗性減敏治療。由於胎兒一半的組成是來自先生，對母體來說屬於半個外來物，為避免排斥反應，母體在胚胎著床及懷孕期間會產生免疫容受性，形成幫助母體容忍帶有父源抗原的胎兒安全的在媽媽子宮內生長發育。
然而，部分患有反覆性流產的夫婦，可能因為身體裡的人類白血球抗原（HLA）抗原相似性太高，反而無法啟動媽媽身體的免疫調節反應。因此，若有反覆性流產的病人，就會考慮夫妻一起做「免疫學檢查」，確認是否為免疫機能異常而造成，並考慮接受減敏治療。
「減敏治療」是將先生或第三者血液中的淋巴球分離出來後，分次打到媽媽的皮下組織，逐步促進母體產生阻隔性因子，以適當引發免疫調節反應，避免因異體免疫功能異常的反覆性流產，藉此增加活產機率。
「減敏治療」前還需要接受常規血液檢查，避免血液途徑傳染的傳染性疾病（如：B 型、C 型肝炎、愛滋病、性傳染病等）發生。每次的施打必須慎重，醫師會評估當天是否適合施打，臨床顯示有部分接受減敏治療後發生輕微的過敏反應，如局部紅腫、微熱感等，而極少數會引發全身性過敏反應。
六成免疫媽媽接受減敏治療後順利生產
根據奇美醫院婦產部生殖醫學科於 2010 至 2021 年之統計，受免疫學檢測之反覆性流產夫婦，約有 35% 具有 HLA 高度相容性，因此診斷為免疫因素造成反覆性流產，並安排減敏治療。接受減敏治療的夫婦最終有近六成順利產下活產健康的嬰兒，對原苦於無法孕育下一代的夫婦提供了成功活產的機會。
蕭存雯強調，反覆性流產或是不孕不全然是「年齡」的問題，年輕女性也可能遇到備孕困難的關卡，建議若有此方面的困擾，應及早積極治療並尋求生殖醫學科醫師幫助，抽絲剝繭的找出問題點，各個擊破以進行精準的個人化懷孕計畫。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師蕭存雯
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