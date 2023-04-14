柯文哲子弟兵質詢初登場！黃瀞瑩問社宅、林珍羽爆氣大嗆蔣萬安

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張志豪也贈送滅火器給蔣萬安，要求市府注意「社會安全的火、「社會弱勢的火」、「居住正義的火」，把民眾的安全和權益放在第一位。
市議員陳宥丞則以最近有名的電視劇「黑暗榮耀」諧音，直指北市府在蔣萬安上任後有3件「黑暗不榮耀」的事物，分別為交通黑暗、治安黑影、政策黑箱。其中交通黑暗部分，陳宥丞指出蔣萬安上任至今A1等級的交通意外多達28件，創2011年以來新高；治安黑影部分，陳宥丞則點出內湖光天化日500萬搶劫案，以及連開15槍槍擊案，讓內湖地區的民眾生活安全蒙上一層黑影；至於政策黑箱，陳宥丞責批評蔣市府針對松湖變電所建照通過，並未告知任何議會及港湖區民眾，讓人不禁懷疑熟悉黑箱作業的國民黨又回來了。
黃瀞瑩質詢時詢問，市民最關心社會住宅，請問市府蓋不蓋社會住宅？蔣萬安回說會持續興建社會住宅。黃瀞瑩回說，當然知道會蓋，現在有1萬戶正在開工中的，她追問，蔣會不會繼續規劃、找基地繼續興建？蔣萬安說，會盡最大努力找地點興建社會住宅，會朝5萬戶目標邁進。
黃瀞瑩說，蔣萬安選舉時說台北空轉停滯8年，但郝龍斌、柯文哲規劃社會住宅也完工了，希望蔣市府不要掉棒。
林珍羽則質疑，今年1月市府發言人嗆聲前市長黃珊珊與民眾黨議員們「干預人事、困擾公務人員」，並要求蔣萬安為此道歉。不過，蔣萬安並未道歉，僅表示回應若不周延，願意深刻檢討，並未道歉，林珍羽因而怒嗆這會期就繼續走著瞧。