染疫男童離世週年燭光追思會　恩恩爸哽咽嗆新北府為什麼不道歉？

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恩恩爸說這件事讓自己從傷心難過到轉為憤怒，說到沒有人可以接受「延遲81分鐘的救護車」，恩恩離世一周年了，完全沒有得到新北市政府的一句道歉，想到政府官員或民意代表常常會到喪家追思會現場去關懷、去上香致意，甚至他可能也不認識但仍會去；強調恩恩也是新北市民，怒嗆「做錯了」，說一句道歉有那麼困難嗎？難道他沒資格得到一句道歉嗎？過去一年新北市府根本不想針對這明顯疏失做出道歉，官員或局長做出後續慰問與關懷，完全把這件事當作不存在過的事情，也把追真相的他當作空氣，沒資格得到真摯的道歉。
恩恩爸進一步說到，新北市政府在案發後三天改變了SOP，消防局不用在衛生局的控制下出車，這是鐵一般的事實，這代表市府意識到錯誤，卻依舊沒人要道歉，只說可以去提告國賠、訴諸司法；其實大家都心知肚明，81分鐘的真相就是新北市獨創的害命SOP，這政策背後的制定者是誰？為什麼要制定這樣有問題、害人的SOP？為什麼沒有人要出來道歉？直言沒有人要出來說明清楚。
恩恩爸感嘆說，未來追真相的路上會遇到一道很高的高牆，包括新北地檢署對民眾告發恩恩案的民眾陳情案件，做出偵結暫時不起訴的處分，內容提到縱然檢視送醫流程有諸多疏失延誤，屬於行政責任，不宜以法律去苛責這些長官；而上級機關監察院的調查報告，其中針對衛生局消失的關鍵原因卻都是空白，僅提到對機關提出最嚴厲處罰「糾正」，新北市府也只說會與中央一起改進、努力改進，就是沒有後續。
恩恩爸擔憂地說到，以後民眾因為地方政府錯誤的SOP，造成生命財產的損害，都可以援引對恩恩案的解釋，「基層沒有罪、長官辦不了、對機關提出糾正」，這是他沒辦法接受的結果，呼籲大家好好思考，如果縱容政府機關私相授受，無法實事求是，那對社會還有什麼期望？不希望在恩恩犧牲後，還有更多無數的兒童或是家人，在遭受到公務疏失的危害，最後都求助無門，希望大家持續關注這件事。
追思會由新北市議員陳乃瑜、黃淑君擔任主持人，時代力量黨主席王婉諭、民進黨副秘書長楊懿珊、民進黨新聞部主任張志豪、民進黨立法委員林靜儀、鄭運鵬、賴品妤，以及新北市議員戴瑋姍、卓冠廷、顏蔚慈、鄭宇恩、張錦豪，還有正在參加黨內初選的前議員何博文、名嘴徐欽煌以及網路工作者音地大帝都先後到場致意，上百位民眾在追思牆上貼上便條紙，寫上自己對恩恩與恩恩爸加油與祝福，現場席地而坐並點起燭火，現場在談話與氛圍的帶領下，充滿感傷與悲戚的氣息。