巷仔內／攸關總統職權　立院外委會下屆面臨大洗牌

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無論藍綠，外交國防委員始終都不是立委們的優先志願，原因不外乎是專業度與門檻高，而民進黨執政後，縱使外交處境艱困，但台灣自我認同意識高漲，民主盟友不減反增，這幾年來外委會成了政黨議題角力舞台，第10屆立委民進黨盟友，包括無黨籍林昶佐及台灣基進陳柏惟攜手前進外委會，而被視為親中退將的藍營吳斯懷，無緣進入外委會同樣引發熱議。
然而民進黨目前在外委會成員除了羅致政、王定宇與趙天麟外，包括蔡適應、劉世芳已宣布不參選連任，而何志偉遭遇黨內同志王世堅挑戰，林靜儀再度對決國民黨顏寬恆，此外綠營盟友林昶佐也因家庭因素退選，下屆立委外委會恐面臨大洗牌。
趙天麟坦言，黨內立委的規劃並未在意料中，外委會成員朝野政黨都有洗牌的可能性，對執政黨而言，外委會是與總統職權最直接相關的常設委員會，如果都是現有立委越來越資深當然是最好，但若碰上極端的狀況，面臨大換血就應採取資深制，鼓勵資深並具有議事運作能力的委員加入，局面應該不會太過於混亂。
趙天麟說，總統特別重視外委會，也會特別多花心力，讓各軍種與單位提出簡報，若是新科委員不到一年大概就可以進入狀況；但相較於執政黨，對在野黨而言，在問政方面會有比較大的考驗，不僅資訊沒有執政黨委員完整，站在強力監督的方面而言，若是資淺又是在外委會，就會比較辛苦一點。
另有不具名立委透露，當初在審查高達2369億元的「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」時，總統蔡英文就希望有特定人選擔任召委排審預算，不外乎就是可以貫徹意志，能夠排除外困難去處理。
該立委也舉例，先前也有外委會資深立委希望能夠到其他委員會歷練，同樣也是總統希望能夠留下，否則就少了一位資深立委坐鎮，種種情況都顯示外委會對總統的重要性不言而喻。但無論藍綠，外委會若產生大洗牌，執政黨壓力會比較小，有2至3位資深立委具備穩定的力量，應該可以很快穩住陣腳，反觀在野黨資訊不對等的情況下，又要進行監督，問題就會比較大。