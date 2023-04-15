白癡公主「拍片途中喪父」！遭酸還不回台灣 她罕見動怒
YouTuber白癡公主在2月時曾經低調證實父親過世消息，而日前她在IG才表示，透露當時候得到爸爸離世消息時，人其實正在紐約拍片，不過因為遇到當地的機場停電，因此沒辦法及時趕回台灣，還感謝當時陪伴在她身旁的理科太太以及化妝師。沒想到貼文卻被嗆聲「不回去奔喪還繼續玩」，讓白癡公主罕見動怒反擊網友。
記者張嘉哲/綜合報導
白癡公主日前在IG上貼文表示「小時候就聽過一句話，那就是一輩子一定要去一次紐約，然後我長這麼大終於見見這個稱為Big Apple的紐約市了」並表示該拍攝的影片已經上架。不過話鋒一轉，白癡公主表示「拍攝當天剛好收到痴爸爸突然離世的消息，謝謝理科彤彤和化妝師Hans的陪伴」。
白痴公主說「那幾天機場因為停電問題，許多班機被取消且無法改班機，但他們用了別種方式轉移我注意力，我當下還真的是非常享受這任務和拍攝的過程，希望觀眾們也可以透過螢幕感受到歡樂和放鬆」最後溫馨的想念爸爸表示「當然我相信我爸也會很開心在天上努力看十遍影片！」
沒想到貼文曝光後，卻有網友留言表示「紐約不是三個機場？能繼續玩不趕快回去奔喪我也是配服妳！」讓白痴公主罕見動怒直球回應「幾個論點，有機場沒位子，你又不是當事人就做這種假設，打了多少電話，轉機才回到台灣，對於你來說留這個言很簡單，但對我來說是一個很嚴重的控訴，我的家人都知道我用盡方式訂機票了，實在是輪不到不知道狀況的人來說嘴」。
白癡公主隨後也分享該留言對話到限時動態提到「身為創作者，拍影片就是我的工作，不是在玩樂，我相信我的父母都會以我的抗壓性為榮，告訴自己沒事，也謝謝關心我的朋友」。