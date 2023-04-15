「婚後幸福美滿」　其實只是童話故事的美麗假象

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現實與童話故事情節產生錯亂，女生常常會產生不切實際的幻想，只要剛認識一個男生，就會開始懷疑這個人可能是她命中注定的王子，眼中的他四周不斷冒出粉紅泡泡，自己瞳孔放大、心跳加速、呼吸急促，無限腦補兩個人的未來，想像結婚那一天，穿著漂亮的白紗，爸爸在紅毯上把自己的手交給王子的動人場景。
我也曾和某個男人初次見面，就幻想和對方組成家庭的模樣：陽光灑進房間，他親吻著我的額頭，溫柔地喚我起床，我開心地泡咖啡準備早餐，他在旁邊把兒子舉高高，逗得孩子咯咯笑，多麼幸福的畫面。對對對，這就是我跟他未來的樣子，如此幸福美滿，雖然這是我們第一次見面，但說不定未來就是這樣。
哈囉，手都還沒牽，嘴都還沒親，貨都還沒驗，更不用說都還沒好好相處過，女生們憑什麼想像會和眼前這個人結婚，甚至婚後生活還很美好？妳怎麼確定這個王子是正牌貨而不是騙子？怎麼確定他會幫妳斬妖除魔，而不是把妖魔鬼怪帶進妳的生活？追根究柢，童話故事真是害人不淺！
童話故事裡常以「結婚」做為結尾，彷彿結婚就等於幸福快樂，這種誤導性的言論一而再、再而三出現在我們從小看到大的故事書和電視劇裡，灌輸女生錯誤的偏差想法，認為最完美的人生路徑就是求學、工作、談戀愛、結婚、生子，其他路線都有著缺憾。
社會認定「結婚」是女人活在世上最重要的里程碑之一，只要找到一個男人跟他結婚，我的家人會開心，朋友會羨慕，列祖列宗會以我為榮，人生好圓滿；但要是沒有結婚，不管在其他領域再怎麼有成就，我都是一個得不到幸福的女人，人生就像缺了一塊的拼圖，一輩子都無法完整。
結婚真的是幸福的起點嗎？我們對「結婚」這件事情賦予了如此大的意義，大到足以評斷一個女人的成敗，但是，妳真的了解婚姻嗎？妳真的相信，結婚是幸福的起點，而不是終點嗎？
「妳以後想要做什麼？」
「我想做一個家庭主婦，每天在家做家事、煮飯、照顧好老公跟小孩，感覺就很幸福。」
這是二十歲的我曾經有過的夢想，就和很多公主卡通看太多的女生一樣，覺得結婚是我的人生目標，能成為一個家庭主婦，在家相夫教子，是身為一個女人最棒的工作。
十幾年後，三十三歲的我，還真的如兒時夢想那般，成為一個全職家庭主婦。
每天早上起床準備全家的早餐，老公出門上班後，我在家整理家務、照顧小孩、買菜煮飯、整理花園，有時跟鳥兒說話順便唱唱歌，老公下班回家時奉上熱騰騰香噴噴的飯，日復一日。
你問我幸福嗎？我必須誠實地說，歷經將近七年這種日子，既不快樂，也不幸福。我看著曾經以為的王子，眼神只有空洞、內心只有空虛、腦袋裡想的是「什麼時候我才能逃離這個人，離開這段婚姻」。要是有時光機，我一定回去給當時亂許願的自己一個巴掌，用力搖醒眼神裡充滿粉紅泡泡的自己，在耳邊怒吼：「妳這個傻妹快醒醒！不要亂做夢了拜託！」
你問我怎麼了？發生了什麼事變成這樣？且聽我後面娓娓道來。充滿少女心、以為結婚是人生終點的我，真的太傻了。千萬不要小看婚姻，婚姻不是幸福的起點，是把幸福快樂摧毀殆盡的起始點。
關係健檢清單收好妳的迷惘少女心，認清童話故事編織的美麗假象，請先檢查自己是否有以下盲點？這些都有可能是日後產生問題的導火線：
□ 結婚就是幸福美滿的起點，日子只會愈過愈好。
□ 結婚是女人重要的人生里程碑，不結婚感覺人生不完整。
□ 突破三十大關，再等下去就結不了婚。
□ 認識時間長短不是問題，有愛就可以度過一切難關。
□ 有房有車有錢的高富帥，閃婚很合理。
本文摘選自《失婚婦女Chill High High》，采實文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57488
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