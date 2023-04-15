中市迷你版幸福公車　22條路線服務到位

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交通局表示，市府規劃小黃公車上路，逐年擴大服務路線，讓偏遠地區民眾很有感，有溫度的小黃公車提供固定與站牌路線，還能隨招隨停，改善民眾出門訪友、購物、醫療受限交通問題的困擾，上班族與學生也預約小黃公車代步通勤，有人情味也發揮效率的小黃公車，落實縫合城鄉交通，更符合在地鄉親「行」的權益。
交通局長葉昭甫表示，小黃公車執行接送偏遠地區市民的超級任務，市府針對搭乘民眾進行滿意度調查，整體滿意度9成以上，還貼心考量民眾搭車目的地較頻繁站點，廣納地方鄉親建議，並經相關會議討論，規劃包括調整小黃公車「黃13路客庄菁埔線」行駛路線，在頂湳里、菁埔里新增停靠站點，將路線延駛至華南銀行(清水分行)站，長輩到市場採買後即能就地搭車。
此外，交通局還進一步規劃調整「黃15路沙鹿水裡社線」，原本南勢坑居民搭乘公車必須步行近1公里至鄰近站牌，未來小黃公車路線將繞駛進南勢里慶安宮並新增停靠站點，讓在地民眾搭車不用長途跋涉。
葉昭甫指出，台中市位居全國第二大城市，城市面積幅員遼闊，公共運輸以不同運具深入各地，小黃公車路線會因應地方需求持續精進，除了路線站牌的微調作業，更提供實體及數位的路線服務資訊，印製各路線的站點、班次服務資訊文宣，提供各區公所及里長協助發放給里民，民眾可至「台中市即時公車動態資訊」網站，或下載「台中公車APP」隨時查詢相關資訊。