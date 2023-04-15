孕婦產後腹直肌分離怎麼辦？運動外「體雕」為新興首選

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懷孕過程對產婦的生理結構產生許多影響，亞東紀念醫院整形外科專任主治醫師阮廷倫解釋：「子宮內隨著胎兒長大，除了肚皮會被撐鬆之外，肚皮下面的腹直肌出現分離，外觀看起來就像是小腹微凸的樣子。」
事實上，腹直肌位置就是大家特別愛練六塊肌、馬甲線的位置，研究顯示孕婦通常在頭胎第三孕程會出現腹直肌分離，因為胎兒重心增加腹部壓力，讓腹白線被撐開。一旦兩塊腹直肌中間會被分開後，沒有辦法靠腹直肌將把內臟脂肪壓回到肚子內，這時會感覺核心被抑制，無法用過往核心出力的方式。
為什麼腹部肌肉特別難練？
腹直肌是非常重要的，它主要負責穩定控制身體旋轉，達到保護脊椎與內臟的效果，讓做任何動作時身體更穩定流暢，但阮廷倫坦言：「有健身習慣的都知道腹直肌是最難練的，練習過程可能影響脊椎造成腰很痛，舉例像是練仰臥起坐就很傷背、傷腰。」
最讓產婦困擾是，腹直肌分離下非隨時著時間就會慢慢恢復，據統計 39% 產婦產後六個月仍為此感到困擾，特別是容易好發在本身就體重過重、胎兒過大、多次懷孕、多胞胎的產婦身上。
雖然產後有效的核心運動有助讓慢慢腹直肌恢復，但阮廷倫坦言從臨床經驗發現，「多數產婦為了餵母奶、照顧小孩就非常疲累，很難抽空再進行運動，不管是靠保守治療、塗抹妊娠霜都沒有幫忙下，就會考慮從體雕方式來做改善。」
非侵入性方式幫助產婦重拾結實身型
但為什麼體雕可以幫助腹直肌分離的問題？阮廷倫解釋：「科技發達之下儀器進行電流刺激訓練肌肉變強壯，當把探頭放在腹部上時等同於在模擬進行仰臥起坐的運動，等同於在一分鐘內可以模擬六十次的仰臥起坐。」
由於原理類似藉由外力幫忙進行腹部的運動，所以並非單次性的體雕療程就可以達到理想的狀況，醫師建議：「體雕其實就跟運動一樣是需要保持規律，療程就跟運動一樣建議一個禮拜要做兩次，如果你太久才做一次，它的效果就不會那麼的明顯。」
若是運動、體雕、飲食多管齊下，自然有機會加速恢復的時間，只是在過程之間，核心與腹部肌肉啟動順序與方法都是影響的關鍵，可以尋找專業醫師、教練提供協助。
產後身材的恢復對於媽媽們信心建立也是很重要的一環，現在體雕的流行主是對自己體態的一種認可，讓自己變美的過程，如今醫療幫助下能用更省時、省力的方式達到心中身形的理想狀態。
諮詢專家：亞東紀念醫院整形外科專任主治醫師阮廷倫
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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