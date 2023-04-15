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美議員提案禁外援給與台斷交國家　王定宇：對台有益無害

▲對於美國議員提案禁止外援給中國友邦，王定宇表示這對台有益無害，有好友協助何樂而不為。（圖／王定宇辦公室提供）
▲對於美國議員提案禁止外援給中國友邦，王定宇表示這對台有益無害，有好友協助何樂而不為。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

中國過去7年相繼挖走台灣9個邦交國，對此美國國會議員日前提出「刪除中國友邦經費法案」，包括甫與台灣斷交的宏都拉斯在內，禁止美國提供外援給多個轉向承認北京的國家；對此立委王定宇今（15）日表示，美國將外交能量與台灣外交綁在一起，當然是有益無害，我國在外交上要努力，另有好友協助何樂而不為。

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對美國議員提出「刪除中國友邦經費法案」，王定宇表示，感謝美國華府好朋友對民主台灣的支持，將美國外交能量與台灣外交綁在一起，對台灣當然是有益無害，中國透過大撒幣的方式挖台灣外交牆角，美國是以其道還其身，這部分影響金額高達幾十億元美金。

王定宇說，中國大撒幣歪台灣外交牆腳，而台灣跟國際主流國家關係越來越好，這對台灣相當有幫助，對此樂見也感謝，美國好友願意提供這樣的協助，我國在外交上也要努力，另有好友協助何樂而不為。

立委許智傑則說，感謝美國針對台灣外交需求，持續推出友台提案，包含台北法案支持台灣加入國際組織、《台灣旅行法》讓台美官員互訪，這次又針對刪除「中友友」們的經費，都是對台灣外交一大幫助，也更有效嚇阻中國挖台灣牆腳，讓台灣更能站上國際舞台。

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