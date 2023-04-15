如何控制妊娠糖尿病？一天要測 3 至 7 次血糖！孕婦在家也可自己動手測

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妊娠糖尿病孕婦必做 2 件事
基本上妊娠糖尿病的重點在於血糖的控制。黃建霈表示，8 成孕婦控制飲食會有效，剩下 2 成病患狀況較嚴重，需配合藥物（如口服藥或胰島素）成效較佳。除了日常的飲食，他建議孕婦也要定時在「三餐後」監測血糖，否則大多數人會自認為飲食有做好把控，但實際上從血糖指數來看才發現依然不夠好。
黃建霈補充，一天血糖監測次數平均約 3 至 7 次，醫師也會視病人身體狀況來調整次數。一開始前往醫院學習監測血糖較好，但因為監測頻率密集，會建議孕婦自己也要會學習，在家就可測血糖。媽媽們不用擔心學不會，黃建霈表示，在醫院會由營養師與護理師負責衛教，營養師主要告訴孕婦如何調整飲食；護理師則提供孕婦檢測血糖的教學。
現在健保給付懷孕 28 週（含）以上被診斷出妊娠糖尿病的孕婦血醣試紙，每天以 5 片為限，每次提供一個月份量為原則，給付至生產為止。黃建霈也補充，各大醫院都有配合提供病人血糖機，可讓準媽媽在家自己做監測，因此也不用擔心沒有工具的問題。
血糖沒控制好將衍生 3 問題
如果媽媽沒有控制好血糖，亦會嚴重影響胎兒健康，包括死胎、胎兒過大等。黃建霈說明，尤其胎兒過大並不等於出生後頭好壯壯，其實會衍生 3 個問題，分別如下：
- 虛胖：新生兒出生體重太重也代表他們心肺負擔重，容易造成後續肺部發育的不良、易喘。
- 生產過程造成寶寶受傷：因為寶寶是巨嬰的緣故，導致孕婦產生過程較辛苦，胎兒則可能因擠壓而鎖骨骨折、肩難產、手臂神經受傷。雖然大多人長大後會漸漸痊癒、沒有後遺症，但成長若無伴隨任何疾病會更好。
- 生產過程媽媽也受傷：生產過程媽媽可能會因為胎兒過大而需要緊急開刀，一旦緊急開刀，發生併發症的機會也更高，開刀傷口亦容易有感染風險。
雖然妊娠糖尿病對媽媽、寶寶有雙重的危險，但其實現在有糖尿病篩檢，是可以及早「揪」出病患的。現行衛生福利部國民健康署補助孕婦在懷孕第 24 至 28 周時進行妊娠糖尿病篩檢。檢查過程一共需要抽 3 次血，時機分別是在空腹 8 小時後、口服 75 公克葡萄糖 1 小時及 2 小時後，初步發現異常率約 18%。
黃建霈補充，傳統篩檢方法採兩階段進行抽血，發現異常率約 7%。過去標準相對嚴格許多，找到的個案數較少，現行制度則能篩檢出更有風險的孕婦，兩者各有優缺。重要的是，現在無論嚴重或輕微風險的孕婦都能透過篩檢發現，透過飲食或藥物治療控制，降低未來出現重大疾病的可能。孕婦千萬不可輕忽醫囑，一定要全力配合、實行監測，才能準確掌握身體狀況。
諮詢專家：馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃建霈
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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