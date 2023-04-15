疫情致兒童免疫負債　醫警告：今夏「1毒」恐橫行

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免疫負債、群體免疫力低 腸病毒恐侵襲孩童臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申指出，腸病毒重症風險群為小於五歲之幼兒，又由於COVID-19流行造成這幾年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將會是家長們與兒科醫師需要一同努力防範的威脅。
腸病毒雖然是兒童常見疾病，但仍有許多民眾對於腸病毒症狀有所誤解，以為腸病毒的症狀就是拉肚子和嘔吐。柯申解釋，其實兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時醫師有機會在檢查時發現咽喉水泡或潰瘍，而診斷腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。
腸病毒D68型非典型 應留意嗜睡、肌躍型抽搐不過需要特別注意的是，最近在社區現蹤的腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，和典型症狀不同，所以不能因為沒有典型水泡或紅疹就掉以輕心，務必要注意後續有沒有出現重症徵兆：嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（表現像是受驚時的手腳同時肌肉收縮，易發生在兒童將睡未睡之際與熟睡時）、手腳無力、未發燒時呼吸急促或心跳加快。
若家中幼童出現疑似腸病毒症狀，都建議讓兒科醫師評估，尤其是重症徵兆須儘速就醫，把握黃金治療時間，以免嚴重後遺症如肢體癱瘓、腦炎、心肺衰竭甚至死亡。
傳染力強、無法用酒精殺死 應落實洗手步驟另外，柯申特別提醒，腸病毒傳染力強而且無法使用酒精殺死，因此在生活中落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟非常重要，尤其是出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所、返家後與進食前等時機。
而家中若有幼童感染腸病毒，也要小心避免接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完感染幼童的口鼻分泌物與糞便後也要正確洗手，以免傳播病毒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57430
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