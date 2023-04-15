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疫情致兒童免疫負債　醫警告：今夏「1毒」恐橫行

疫情致兒童免疫負債　醫警告：今夏「1毒」恐橫行
疫情致兒童免疫負債　醫警告：今夏「1毒」恐橫行

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】隨著疫情解封、口罩解禁，安靜兩年的腸病毒疫情又重新增溫，且預期接下來進入夏季，腸病毒將更加流行。根據衛福部疾病管制署公布的資訊，腸病毒就診人次持續上升，易造成重症與嚴重後遺症的腸病毒71型與腸病毒D68型也已現蹤，今年目前累計一例重症即為腸病毒D68型造成。

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免疫負債、群體免疫力低　腸病毒恐侵襲孩童

臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申指出，腸病毒重症風險群為小於五歲之幼兒，又由於COVID-19流行造成這幾年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將會是家長們與兒科醫師需要一同努力防範的威脅。

腸病毒雖然是兒童常見疾病，但仍有許多民眾對於腸病毒症狀有所誤解，以為腸病毒的症狀就是拉肚子和嘔吐。柯申解釋，其實兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時醫師有機會在檢查時發現咽喉水泡或潰瘍，而診斷腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。

腸病毒D68型非典型　應留意嗜睡、肌躍型抽搐

不過需要特別注意的是，最近在社區現蹤的腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，和典型症狀不同，所以不能因為沒有典型水泡或紅疹就掉以輕心，務必要注意後續有沒有出現重症徵兆：嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（表現像是受驚時的手腳同時肌肉收縮，易發生在兒童將睡未睡之際與熟睡時）、手腳無力、未發燒時呼吸急促或心跳加快。

若家中幼童出現疑似腸病毒症狀，都建議讓兒科醫師評估，尤其是重症徵兆須儘速就醫，把握黃金治療時間，以免嚴重後遺症如肢體癱瘓、腦炎、心肺衰竭甚至死亡。

傳染力強、無法用酒精殺死　應落實洗手步驟

另外，柯申特別提醒，腸病毒傳染力強而且無法使用酒精殺死，因此在生活中落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟非常重要，尤其是出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所、返家後與進食前等時機。

而家中若有幼童感染腸病毒，也要小心避免接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完感染幼童的口鼻分泌物與糞便後也要正確洗手，以免傳播病毒。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57430

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