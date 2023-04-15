鍋燒麵只要銅板價！餐飲百貨櫃位開幕大放送

高雄起家的茶飲品牌「湯尼紅茶」跨足鍋燒界，並持續展店，近日高雄漢神百貨成功店再新增據點，4月16日前推出國民美食鍋燒一碗只要50元的限量開幕優惠，希望在一片漲聲中帶給民眾一點小確幸。
記者陳美嘉／高雄報導
走英式紅茶風的手搖品牌「湯尼紅茶」，主打紅茶系列飲品，有單茶、特調果茶、鮮奶茶等選擇，可搭配珍珠、椰果等多種咀嚼系配料更有滿足感。為了在競爭激烈的茶飲市場建立特色，另外開發「湯尼鍋燒/飲品」的副品牌，專攻百貨美食街市場，上個月在台南新光百貨西門店、高雄左營新光彩虹市集、4/14又在漢神百貨本館B3美食區陸續展店。
業者表示，發源於南部的鍋燒麵，被稱為「魔性食物」，是高雄人外送排行榜上的第二名，無時無刻都想來上一碗，「湯尼鍋燒/飲品」特別提供原味、日式咖哩、韓式泡菜、干貝小卷等八款鍋燒，可選擇意麵、蒸煮麵、讚岐烏龍麵等三種麵體，每份都附小菜和中杯飲料，平民消費就可享受餐廳級的套餐。
在萬物皆漲的現在，鍋燒麵一碗也要上百元，但為了回饋忠實顧客，「湯尼鍋燒/飲品」漢神成功店即日起至4/16開幕前三天，每天前十名來店者原味鍋燒一碗只要50元，另4月21至24日原味鍋燒+小菜兩盤+飲料，全天可享77折優惠，特價只要130元。