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全面停止報名！台南單身聯誼「男性大超標」有解了　擬加開七夕場

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟合辦的單身聯誼活動，報名首日男性大超標。（圖／取自pexels）
▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟合辦的單身聯誼活動，報名首日男性大超標。（圖／取自pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

在台灣單身聯誼都是男生多於女生嗎？台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟合作，預計在5月舉辦單身聯誼活動，沒想到開放報名才1天，男生就已嚴重「超額」，但女生則是嚴重「缺額」，主辦方無奈之下只能停止男性報名，令不少錯失聯誼機會的單身男子大嘆「男上加男」。

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不過，幸好昨天傳來好消息，在月老加持下女性報名人數也「超標兩倍」，開放報名僅短短3天，總人數已超標3倍，提早11天全面停止報名。台南正統鹿耳門聖母廟在臉書宣布停止報名消息，也透露「是否再加開七夕場次？就請大家敲碗，讓民政局與鹿耳門聖母廟~聽到你們的聲音！」

▲主辦方昨緊急在臉書宣布「月老聯誼全面停止報名」，原因是女性報名人數也超標2倍。（圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟臉書）
▲主辦方昨緊急在臉書宣布「月老聯誼全面停止報名」，原因是女性報名人數也超標2倍。（圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟臉書）
鹿耳門聖母廟月老聞名全台，廟方統計至今已撮合6萬對佳偶！台南市政府民政局首度和鹿耳門聖母廟在5月21日，合辦「戀在鹿耳門．月老牽良緣─521我愛伊」單身聯誼活動，男性與女性名額各120人，12日中午12開放報名，預計4月26日停止收件，5月10日公布錄取名單。

豈料才過了一天，13日就已有超過200人報名，其中有85％都是男性、已達170人，女性只佔了15％、只有30人。沒想到男性報名數量遠超預期，主辦方無奈之下只能停止男性報名，並喊話單身女性踴躍參加，「男上加男」的情況也讓許多網友忍不住嘴角上揚。

▲消息曝光後引發討論，有網友在PTT上留言說「現在連聯誼都要排志願了膩？」。（圖／翻攝PTT）
▲消息曝光後引發討論，有網友在PTT上留言說「現在連聯誼都要排志願了膩？」。（圖／翻攝PTT）
消息曝光後引發討論，有網友在PTT上留言說「現在連聯誼都要排志願了膩？」、「男的配一配就解決」、「不會開放多元成家嗎」、「幹嘛非得男女配對勒，多元成家啊」、「男的先出示薪資證明吧」、「要解決少子化問題，可以考慮一妻多夫制」。

也有不少網友以「男」字諧音的成語開玩笑，形容單身聯誼活動「男能可貴」，單身男想要搶一席名額是「男上加男」。經過宣傳以後，台南正統鹿耳門聖母廟在臉書表示，開放報名短短不到3天，女性報名人數也超標兩倍，緊急宣布「月老聯誼全面停止報名」。

錯失機會的網友哀號「求起來」、「敲碗敲碗」、「可能要多辦幾梯，增產報國一下」、「建議每季辦一次，一年一次一定暴衝的」，也有人建議「可以辦個二婚的，現在離婚的很多」。錯過5月單身聯誼沒關係，同樣由鹿耳門月老牽線的「2023聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，8月19日開跑，現正開放報名中，距離報名截止還有77天。
 

▲2023聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松現正開放報名中，距離報名截止還有77天。（圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟臉書）
▲2023聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松現正開放報名中，距離報名截止還有77天。（圖／翻攝台南正統鹿耳門聖母廟臉書）

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