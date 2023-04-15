全面停止報名！台南單身聯誼「男性大超標」有解了　擬加開七夕場

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鹿耳門聖母廟月老聞名全台，廟方統計至今已撮合6萬對佳偶！台南市政府民政局首度和鹿耳門聖母廟在5月21日，合辦「戀在鹿耳門．月老牽良緣─521我愛伊」單身聯誼活動，男性與女性名額各120人，12日中午12開放報名，預計4月26日停止收件，5月10日公布錄取名單。
豈料才過了一天，13日就已有超過200人報名，其中有85％都是男性、已達170人，女性只佔了15％、只有30人。沒想到男性報名數量遠超預期，主辦方無奈之下只能停止男性報名，並喊話單身女性踴躍參加，「男上加男」的情況也讓許多網友忍不住嘴角上揚。
消息曝光後引發討論，有網友在PTT上留言說「現在連聯誼都要排志願了膩？」、「男的配一配就解決」、「不會開放多元成家嗎」、「幹嘛非得男女配對勒，多元成家啊」、「男的先出示薪資證明吧」、「要解決少子化問題，可以考慮一妻多夫制」。
也有不少網友以「男」字諧音的成語開玩笑，形容單身聯誼活動「男能可貴」，單身男想要搶一席名額是「男上加男」。經過宣傳以後，台南正統鹿耳門聖母廟在臉書表示，開放報名短短不到3天，女性報名人數也超標兩倍，緊急宣布「月老聯誼全面停止報名」。
錯失機會的網友哀號「求起來」、「敲碗敲碗」、「可能要多辦幾梯，增產報國一下」、「建議每季辦一次，一年一次一定暴衝的」，也有人建議「可以辦個二婚的，現在離婚的很多」。錯過5月單身聯誼沒關係，同樣由鹿耳門月老牽線的「2023聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」，8月19日開跑，現正開放報名中，距離報名截止還有77天。