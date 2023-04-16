淋巴健康 = 呼吸健康　淋巴水腫每天按摩3分鐘，身體輕盈、精神變好

戰勝新冠肺炎後，利用自我淋巴按摩恢復最佳狀態



桑妮是一位五十多歲的女性，在戰勝新冠肺炎的三個月後，請我以視訊診療的方式為她看診。當時她的整體健康狀態已經回歸穩定，但仍有一些揮之不去的長新冠症狀，像是老是覺得很累和胸腔有大量黏液。她已經向心臟專科醫師確認過她的肺部沒有任何狀況，所以她把希望放在她的淋巴系統上，想要找到一些有助她恢復最佳狀態的方法。



我向她說明淋巴系統在化瘀解鬱這方面的功效，還有它對呼吸系統健康的影響力，並告訴她，淋巴按摩最初就是為了緩解一般感冒和流感所設計。然後我推薦她做幾套自我淋巴按摩，分別是第184 頁的「強化心肺功能」、第121 頁的「鼻子不通和過敏」，以及第136 頁的「腹部按摩」。同時，我也建議她可以吸一些含有尤加利精油的蒸氣、定期泡個瀉鹽浴，並攝取幾種抗發炎草藥。



兩個月後，桑妮寫了封信給我，表示她的長新冠症狀已經全部消失，徹底擺脫了病毒殘存在她體內的餘毒。她說，我給她的那些建議就是她恢復最佳狀態的主力。那段期間她採納了我的所有建議，一週會做三到四次的自我淋巴按摩，日後她也打算繼續利用這些建議維持她的健康。



