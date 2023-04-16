淋巴健康 = 呼吸健康　淋巴水腫每天按摩3分鐘，身體輕盈、精神變好

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一天深呼吸個幾次，不只能使你的肺臟得到更多氧氣，提升肺臟呼吸系統的性能，還可以改善你的消化狀態。深呼吸的時候，收縮的橫膈肌會改變胸腔內的壓力，推動下半身的淋巴液上行胸管、流向心臟。除此之外，把注意力集中在你的呼吸上也是一種冥想，研究已經顯示，此舉能增加副交感神經的休息和消化反應，在這個狀態下，身體會開始修復和療癒自己。
你的肺臟會用一種特別的方式使自己不受毒素和細菌的侵擾。在你支氣管的內襯上，排列著一層貌似微小毛髮的纖毛。這些纖毛會來回擺動，將管內的黏液掃入喉嚨，方便身體將它驅逐出境。這樣的舉動有助維持肺臟的清潔，因為它會清除各種不該進入肺臟的物質，例如灰塵、細菌等。
肺臟的淋巴系統也會監控懸浮在空氣中的粒子，並將含有病原體的淋巴液排入位在胸骨的縱膈淋巴結。不論你是透過深呼吸或自我按摩來促進肺臟附近的淋巴流通，都能夠幫助你的身體移除過量的毒素，並將積聚在肺臟的體液排入靜脈系統，讓它們再度進入血液循環。
肺臟的淋巴引流路徑相當複雜，會行經兩套緊密交織的淋巴管路，即所謂的「支氣管縱膈幹」。位在你肺臟和縱膈（肺臟之間的隔膜）裡的淋巴結會過濾淋巴液，然後透過這些管路把淋巴液送回血液。
學術界對肺部淋巴結的核心功能很感興趣。目前的研究顯示，幾乎所有的肺部疾病都與淋巴系統的轉變有關。2008 年，美國國家衛生研究院發表的「肺部疾病淋巴學」（Lymphatics in Lung Disease）一文就表示，「從生物學的角度來看，淋巴循環似乎對肺部的健康和病變有著重要的影響。若我們能了解淋巴系統在人類肺部疾病中扮演的角色，或許有助理解肺部疾病的發病機制，並找到新穎的治療標的。」
2020 年初，新冠肺炎席捲全球，從那時候開始，眾人就變得更加關注肺部的健康。很多物質都會造成肺部感染，包括病毒（這很難醫治，因為抗病毒藥物對此通常起不了什麼作用）、細菌（抗生素多半有用）、黴菌和石棉之類的有毒物質。當我們染上流感或新冠肺炎這類難纏的疾病時，可能會引發肺炎，這時候肺裡的氣囊（或說肺泡）會因為發炎，充斥著大量的黏液或液體，使人呼吸困難。
新冠肺炎的部分重症患者本來就有某些健康問題，例如糖尿病、氣喘、自體免疫性疾病、肺氣腫、肺炎和慢性阻塞性肺病（COPD），或長期接觸化學物質。老菸槍和曾在肺部附近做過放射治療的乳癌病友，也被視為比較容易成為重症的族群。這些人在戰勝新冠肺炎後，很可能會歷經一段相當艱辛的康復之路，尤其是在呼吸功能方面，因為他們的肺組織會有大量的疤痕。
就在我寫下這些文字的同時，全球各地的科學家也正在尋找對抗新冠肺炎的解方，他們致力了解得病者血液中的淋巴細胞狀態，試圖從中找出這個新病毒影響人體免疫系統運作的機制。有幾項研究顯示，新冠重症患者會有血中淋巴細胞降低的狀況，即所謂的「淋巴細胞減少症」。淋巴細胞過低不但會使你的感染風險升高，還與癌症、愛滋病和反覆感染等病症的病程息息相關。因此，解開淋巴與這個病毒之間的關係，或許就能讓科學家以不同的角度去思考治療方法。
現在有許多研究人員都在研究淋巴系統如何藉由製造抗體，幫助人體靠著自己的力量對抗病原體。齊夫．舒爾曼（Ziv Shulma）博士就是其中一人，他在以色列雷霍沃特的魏茨曼科學研究院免疫學系擔任研究人員，是一位熟知人體在面對感染時，會如何產生抗體的專家（一旦你有了抗體，就不會再染上同一種疾病，這就是疫苗能對人體發揮保護功效的基礎）。生技公司BioSpectrum 在2020 年4 月發表的一篇文章中寫道：「健全淋巴結裡形成抗體的細胞，是由他和他的實驗室首次完整呈現。這項成就也讓世人第一次了解到那些具備保護力的抗體的『製造過程、種類、製造時機和製造地點』，以及淋巴結在這當中扮演的關鍵角色。這些小小的囊袋會嚴格篩選抗體的種類，只會將最能有效對抗入侵病原體的抗體送上戰場。」為了使我們在面對新冠肺炎這類致命的病原體有更好的防禦力，科學家希望能仿效淋巴結的角色，為人類製造出最能有效對抗特定病原體的合成抗體。
不過，在科學家製造出最能有效對抗新冠肺炎的合成抗體或抗病毒藥物之前，你的健康還是必須仰賴你肺臟與生俱來的防禦機制來守護。我認為「你的免疫力就是你最強大的防護罩」，顧好你肺臟和免疫系統的活力，就能夠使它們保有強健的防禦力。這一點並不難做到，只要採取一些簡單的行動，你就可以有效維持細胞健康和體內含氧量。譬如，採取以抗發炎食物為主的飲食（請見第五章）就是一個經濟實惠，又能改變你肺部健康狀態的方法。許多能夠抗氧化的草藥，也具備抗細菌和抗病毒的特性。我鼓勵你翻到第五章去了解尤加利的好處，它對清除肺部黏液和暢通呼吸道非常有幫助。另外，第184 頁的「強化心肺功能」按摩技法，是我依據目前學界對肺部淋巴系統的了解所設計，它能提升胸腔的活動幅度；第130 頁的「腹式深呼吸」段落則有呼吸方式的詳盡介紹，可增加你身體的含氧量。
此刻你已經對淋巴系統有比較深入的認識，明白它如何與你全身所有的系統和器官相連，還有在增進免疫力和排除過度發炎反應方面，有著多麼重要的影響力。接下來，可以來好好學習自我淋巴按摩的基本原則了。永遠要記住，這些按摩技法都是有科學根據的，照顧你的淋巴系統就等於照顧你的免疫系統。由於我要傳授給你的這套全人療法融合了多方文化的觀點，故我邀請你在執行這些自我按摩技法時，腦中同時想著相對應的特定畫面，好讓這些技法發揮最大的療癒力。一旦你能以多管齊下的方式去照顧自己的健康，就能同步提升身、心、靈的狀態，讓自己由內而外的亮起來。
本文摘選自《徒手X圖解，淋巴水腫按摩全書》，采實文化出版。
| 戰勝新冠肺炎後，利用自我淋巴按摩恢復最佳狀態
桑妮是一位五十多歲的女性，在戰勝新冠肺炎的三個月後，請我以視訊診療的方式為她看診。當時她的整體健康狀態已經回歸穩定，但仍有一些揮之不去的長新冠症狀，像是老是覺得很累和胸腔有大量黏液。她已經向心臟專科醫師確認過她的肺部沒有任何狀況，所以她把希望放在她的淋巴系統上，想要找到一些有助她恢復最佳狀態的方法。
我向她說明淋巴系統在化瘀解鬱這方面的功效，還有它對呼吸系統健康的影響力，並告訴她，淋巴按摩最初就是為了緩解一般感冒和流感所設計。然後我推薦她做幾套自我淋巴按摩，分別是第184 頁的「強化心肺功能」、第121 頁的「鼻子不通和過敏」，以及第136 頁的「腹部按摩」。同時，我也建議她可以吸一些含有尤加利精油的蒸氣、定期泡個瀉鹽浴，並攝取幾種抗發炎草藥。
兩個月後，桑妮寫了封信給我，表示她的長新冠症狀已經全部消失，徹底擺脫了病毒殘存在她體內的餘毒。她說，我給她的那些建議就是她恢復最佳狀態的主力。那段期間她採納了我的所有建議，一週會做三到四次的自我淋巴按摩，日後她也打算繼續利用這些建議維持她的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57491
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