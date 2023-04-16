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今午飆出35.8度熱爆！2縣市發「高溫警訊」　週三急轉全台有雨

▲今（16）日天氣回歸穩定，中午最高溫更是飆出攝氏35.8度的高溫。（圖／記者張志浩攝）
▲今（16）日天氣回歸穩定，中午最高溫更是飆出攝氏35.8度的高溫。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

告別昨（15）日鋒面來襲的強烈降雨，今（16）日天氣回歸穩定，尤其少了雲量的覆蓋，各地白天高溫明顯回溫，中央氣象局表示，今日中午12:40，高雄市杉林區的月眉測站觀測到攝氏35.8度的高溫，台南市南化區的北寮測站也有攝氏35.3度的數據，提醒民眾，氣象局已發布「高溫資訊」台南和高雄兩地請特別留意可能有攝氏36度以上的高溫，外出請注意防曬。

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氣象局指出，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「黃色燈號」，民眾且減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內應保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，戶外工作或運動者，更要減少長時間處在高溫環境。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲今日各地溫暖微熱，南部甚至不斷飆出攝氏35度以上的高溫。（圖／中央氣象局提供）
氣象局說明，今日全台各地多雲到晴，體感溫度溫暖偏熱，高低溫分佈上，北部攝氏17至31度、中部攝氏20至31度、南部攝氏23至31度、花東攝氏22至28度，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，明後兩天（4/17至4/18）環境轉乾，各地維持多雲到晴的穩定天氣。

不過週三（4/19）開始至週四（4/20），由於鋒面再度報到，降雨又會出現，不只北部，連南台灣都將有明顯的降雨趨勢，整個西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，午後東半部山區也有局部短暫雷陣雨，雨區可說是籠罩整個台灣，不過南部水庫情況也有望緩解，詳細情況氣象局將持續觀察。

▲20230416氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲未來3天天氣穩定，但週三後鋒面報到，降雨情況籠罩全台灣。（圖／中央氣象局提供）

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