皮膚長疹抓到快崩潰「結節性癢疹」為何會發病？中、西醫治療一次看

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民權馬光醫院中醫師杜哲修指出， 結節性癢疹容易長在四肢的伸側，例如手掌與前臂的背側以及小腿脛前部位，目前發病的原因未知，很多病人有「異位性體質」，可能與接觸過敏有關。
另外發病原因可能受到蚊蟲叮咬、食物、藥物，也可能與自體免疫、感染、肝腎功能障礙、腫瘤有關，病人會感覺到「癢、抓、更癢、再抓」而陷入循環。
防止結節性癢疹好習慣
杜哲修建議落實五大好習慣，可以防止皮膚，反覆搔抓，後來變成結結性癢疹，記得出外時記得使用防蚊蟲的產品、少碰過多的香料、化學物質，避開引起皮膚過敏的物質，防止接觸性過敏產生，也可以多加強保濕。
另外也不要過度清潔，盡量以清水清洗患部、水溫不要太高。衣著盡量以棉質衣物為主，應穿著棉質透氣、寬鬆柔軟的衣服，避免羊毛或不夠柔軟的尼龍化纖製品直接接觸皮膚，因而產生過多的摩擦，最後記得早睡、避免過度情緒壓力。
治療結節性癢疹新治療
長庚兒童醫學中心兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰也表示，「結節性癢疹這種病因為難以治療，西醫除了常見類固醇、光照治療等，目前臨床也發現Dupilumab (杜避炎)對結節性癢疹也有治療效果。」
根據美國臨床經驗發現，數例嚴重「異位性皮膚炎」併發「結節性癢疹」的病童，經過杜避炎治療四至六個月之後，除了異位性皮膚炎的皮疹大幅改善，還意外發現，結節性癢疹竟然奇蹟似地改善，一顆顆突起的結節慢慢變平且不癢了。
因此，在去年美國 FDA 就核准杜避炎可用於治療結節性癢疹，可使用於 6 至 11 歲中重度異位性皮膚炎孩童患者，也是異膚患者第一個核准使用於此年紀的生物製劑，也讓兒童病友出現一線生機，但該藥目前在台灣僅供 12 歲以上使用。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.資料來源:馬光中醫診所馬光醫療網-杜哲修醫師
2.資料來源:長庚兒童醫學中心兒童過敏氣喘風濕科姚宗杰醫師