臺灣孩子主觀生活滿意度平均73.5分！　多因這3項倍感不快樂

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缺少運動和睡眠、內心孤獨 疫情世代下兒少身心健康堪慮調查發現有超過兩成(26.3%)的兒少平均一周不到兩天有運動60分鐘以上，運動活動量偏低，兒少的平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8-10小時間。
除此之外，長達三年的疫情缺少人際實體交流似乎也影響到兒少的心理健康，調查發現15%兒少「覺得孤單」、近三成(28.4%)覺得「世界少了我也沒有關係」，除此之外非常喜歡現在生活的兒少比例(27.9%)也較去年少，孩子似乎離無憂無慮的童年越來越遠。
疫情促進兒少家庭支持 家人共餐、向家人傾訴煩惱比例進步與家人的關係也直接影響了兒少的生活滿意度，從共餐的頻率來觀察親子互動，結果顯示每天跟家人共餐的兒少有46.2%，趨近於國際HBSC調查的50%比例。另外，在分享心事方面，「覺得把煩惱告訴媽媽容易」的有61.5%，相較2022年56.6%增加4.9%；「把煩惱告訴爸爸容易」的有49.5%，較2022年45.2%增加4.3%，雖然仍低於國際平均的85%及73%，但令人欣慰的是外出機會減少的疫情時代似乎促成更多家內的親子交流。
近三成學童不喜歡上學 超過七成學童對校園生活感到友善和安全本次調查結果指出，超過四成臺灣學童認為學校課業壓力大（44.5%），比起2022年增加(2.9%)，相較於HBSC國際平均36%明顯高出許多，近年來108課綱雖然強調多元學習，但調查發現臺灣學童的課業壓力仍持續上升，因此近三成(28.8%)學童不喜歡上學，非常喜歡上學的比例僅14.4%，與HBSC國際平均28.0%仍有較大的差距。
但在學校師長、同學的共同努力下，超過7成臺灣學童對於校園生活仍是感到安全、友善並有人協助的。
兒盟打造專屬兒童遊戲月 親子對頻一起讓愛永續兒福聯盟白麗芳執行長表示，在兒福聯盟和其他夥伴單位長年倡議修法的行動之下， 2011 年重新恢復兒童節放假一日，並且訂為「國定假日」。不只是孩子，大人在這一天也能放下工作，讓孩子能與家人共享美好的親子時光。從那時候開始，我們就許願要每年一起和所有大朋友、小朋友，一同歡慶這專屬於孩子的一天。期待所有親子與社會大眾，都能一起沉浸在「兒童月」歡快的氛圍裡，並能重視兒少的相關權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57414
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