台灣計程車駕駛暖心協會發起徒步環島活動送愛關懷　吳念真導演暖心站台！

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全台第一個照顧計程車司機NPO組織 台灣計程車駕駛暖心協會曾擔任台灣大車隊總經理十餘年，現為暖心協會理事長的李瓊淑表示，計程車是大眾運輸工具之一，更是台灣民眾移動時重要的交通載具。有些計程車駕駛因家庭遭逢重大變故、或是健康因素導致生計受到影響的司機案例越來越多；為照顧需要援助的
弱勢司機，而成立台灣第一個以照顧弱勢計程車司機為宗旨的NPO組織—台灣計程車駕駛暖心協會。希望藉由這次環島活動，讓更多民眾關注弱勢計程車司機。
55688集團重要推手 暖心照護弱勢司機長期支援暖心協會運作的55688集團董事長林村田指出，台灣大車隊身為全台灣最大的品牌計程車隊，發展到現在旗下共有2萬3千名隊員，占全台灣計程車總量的四分之一，在永續發展議題上，ESG是55688集團與台灣大車隊持續努力實踐的方向。
近20年的經營過程中，林董事長觀察到，有很多孤苦無依需要幫助的司機，有些受到病魔侵擾，無家人照顧，有些遇到意外事故無法工作，生活處境艱難。在2016年林村田董事長協助推動，成立暖心協會的前身「暖心會」（直至2022年，暖心會經內政部審核立案後正式成為「台灣計程車駕駛暖心協會」）協會秉持救急不救窮，主動協助需要幫助的司機，為更多有需求的弱勢司機伸出援手，為在地台灣社會創造愛的循環。
最會說故事導演吳念真 響應環島徒步義舉最會說故事的三金導演吳念真也特地現身活動現場，發聲響應暖心協會的環島義舉，吳念真表示，他很喜歡搭計程車時聽運將大哥說故事，長年也蒐集了許多故事，運將大哥更是激發他文字靈感的來源，這次聽到有20多年計程車司機背景的李永漢秘書長要為愛行走35天，以及全台這麼多的司機大哥願意為了幫助有需求的夥伴而站出來，這種互助扶持的精神讓他十分感動，吳念真覺得暖心協會此次活動重要且偉大，稱讚秘書長是愛心使者。
▲吳念真導演（右二）、暖心協會理事長李瓊淑（左一）、55688集團林村田董事長（右一）共同為環島的李永漢秘書長（左二）加油。
「因為有愛、你不孤單、讓愛散播全台灣」公益傳愛活動 各大企業團體共襄盛舉暖心協會徒步環島活動起走儀式在吳念真導演、愛心企業、非營利組織各方代表同聲宣示「因為有愛、你不孤單、讓愛散播全台灣」口號中順利前行，為照顧全台弱勢計程車駕駛邁下重要的一步。協會理事長李瓊淑會後感動表示，因為有這些司機大哥的辛勤付出，才得以支撐起整個城市的交通體系，讓民眾享受順暢便利的生活；同時感謝台灣大車隊，以及愛心企業POP Radio聯播網、Hit Fm聯播網、綠光劇團、正成集團、祥賀車隊、志英車隊、台灣運輸業移動科技派遣平台協會與維多叔叔加入這段公益傳愛旅程。
「關懷弱勢計程車駕駛—徒步環島活動」期間是4月16日至5月20日，透過秘書長李永漢徒步環島旅程，身體力行「因為有愛，你不孤單，讓愛散播全台灣」的協會宗旨，不只替司機駕駛平日辛苦加油祈福，也盼能引起社會對弱勢計程車族群的重視及關懷，一起加入與愛共乘的行列。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57495
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