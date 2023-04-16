馬偕紀念大樓落成　蔡英文肯定教會與醫療團貢獻

（中央社記者王鴻國新北16日電）總統蔡英文今天出席馬偕紀念大樓落成啟用禮拜並肯定教會的付出，感謝將赴烏克蘭義診的馬偕醫院醫療團，讓世界看見台灣的貢獻，讓台灣走向世界，在追求公義的路上前進。
馬偕紀念大樓位在淡水教會的旁邊，今天下午舉行啟用儀式，吸引許多民眾及教友參與，立委洪孟楷等地方民代也出席。蔡總統在總統府秘書長林佳龍、淡水教會牧師鄭浚豪等人陪同下到場時，教友們高喊「總統好」，蔡總統也揮手致意。
蔡總統致詞表示，去年是馬偕博士來台宣教150週年。今天很高興來到淡水跟大家一起參加馬偕紀念大樓落成禮拜。現在疫情穩定下來，漸漸恢復正常生活，馬偕紀念大樓重新啟用，將馬偕博士的精神再繼續傳下去。
蔡總統表示，馬偕醫院的醫療團明天要出發去烏克蘭義診。她要藉這個機會感謝醫療團，讓世界再一次看見台灣的貢獻，並祝福醫療團平安順利。
蔡總統表示，過去這幾年來，國際情勢有很大的改變。今年還有很多的挑戰，政府一定會堅持，讓台灣民主、自由、人權的價值能更深化，繼續打拚，拚人民的福利、拚經濟的發展，讓台灣穩穩走向世界。
最後，蔡總統也請大家繼續為國家、為人民祈禱，讓社會更美好。未來要繼續在追求公義的路上一起作伴、一起前進。（編輯：方沛清）1120416