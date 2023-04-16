乾旱釀農損！金門小麥「災害救助金」申請到這天 每頃補助1.8萬
農委會表示，受2-3月乾旱影響，造成農業災情，截至4月14日17時止，經農糧署、林務局彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物估計損失計3億5,420萬元，其中金門損失1,166萬元，金門縣政府除採取相關應變作業外，亦邀請農糧署北區分署及桃園區農業改良場勘災，農委會並公告金門縣小麥為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者4月20日前可於所在地鄉鎮公所提報，每公頃將補助1萬8000元救助金。
記者林莞茜／綜合報導
縣府建設處表示，缺水造成小麥植株乾枯，影響後續麥粒提早成熟、充實不佳，已符合啟動勘災的標準，故邀請桃園區農業改良場及農糧署北區分署蒞金勘災，經初步勘查結果，認定地區符合天然災害救助標準，災損面積約有216公頃。
縣府建設處請符合申請的農友，準備好申請書、身分證、存款簿及印章等資料，於4月20日前於所在鄉鎮公所提報，若該筆土地非自己所有，則需另外提供農試所蓋章之契作證明，並加註所有權人姓名及身分證字號；如小麥需提早收割，農友則需自行拍攝本次災害損失照片包含拍攝日期、相鄰田區、可識別田區位置之背景或衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段(地號)，於公告期間內送公所作為參考佐證資料。