太胖加上罕見胃部、腸道方向相反　安南醫成功完成世界首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術

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完成全球首例「臟器異位」縮胃曠腸減重代謝手術安南醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕進一步說明，在台灣，平均每年有3,000位以上的肥胖患者接受減重代謝手術。安南醫院去年更完成了全球首例「臟器異位」縮胃曠腸減重代謝手術！有鑑於內臟異位發生率為萬分之一，目前國際報告案例更少於40例，故此項創舉不僅受到國際的矚目，更獲得《肥胖外科期刊》（Obesity Surgery）即時刊登，向全球分享本次特殊減重手術經驗。
過重＋妊娠糖尿病 產後轉為第二型糖尿病此次罕見個案為37歲的韓小姐，除長年有體重過重的問題，懷二胎時更被診斷出妊娠糖尿病，雖然當時婦產科醫師特別叮嚀，生產後務必定期追蹤血糖，但她產後忙於育嬰與工作，便疏於留意日常飲食與血糖的變化，使得妊娠糖尿病在產後轉為第二型糖尿病，進而造成生活出現種種不便。
脾胃部與腸道系統方向與常人相反 手術挑戰大黃致錕院長說明，韓小姐脾胃部與腸道系統方向與常人相反，雖不影響日常飲食與吸收，但若要進行減重代謝手術，不僅會有部分手術視野因內臟位置相反受侷限，手術過程中，執刀醫師與手術室團隊皆需轉換為不同以往的手術站位，此舉如換作手術經驗較少的醫療團隊，恐是極大的挑戰！
縮胃曠腸手術 減去體重並緩解糖尿病所以，醫療團隊在術前檢查發現韓小姐有臟器逆位的情形時，就立刻啟動與醫院手術室團隊開會討論的流程，並針對所有可能的突發狀況做模擬與預防。所幸手術過程相當順暢，花費時間甚至與往常相差無幾，黃致錕院長表示，透過縮胃曠腸手術，除了能使韓小姐減去約80%～85%的過多體重、緩解糖尿病外，也能使她在手術後獲得較好的生活品質，避免未來出現營養缺失的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57444
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