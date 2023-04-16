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太胖加上罕見胃部、腸道方向相反　安南醫成功完成世界首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術

太胖加上罕見胃部、腸道方向相反　安南醫成功完成世界首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術
太胖加上罕見胃部、腸道方向相反　安南醫成功完成世界首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著飲食精緻化，台灣的肥胖人口逐年增加，根據統計，台灣目前超過一半人口有體重過重的問題，其中病態性肥胖患者更超過20萬人！而對於病態性肥胖患者而言，唯有透過減重代謝手術徹底改變腸胃道賀爾蒙，並配合術後飲食管理、養成運動習慣、調整生活作息等，才能回到健康的體重範圍，同時緩解因肥胖所造成的代謝疾病。

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完成全球首例「臟器異位」縮胃曠腸減重代謝手術　

安南醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕進一步說明，在台灣，平均每年有3,000位以上的肥胖患者接受減重代謝手術。安南醫院去年更完成了全球首例「臟器異位」縮胃曠腸減重代謝手術！有鑑於內臟異位發生率為萬分之一，目前國際報告案例更少於40例，故此項創舉不僅受到國際的矚目，更獲得《肥胖外科期刊》（Obesity Surgery）即時刊登，向全球分享本次特殊減重手術經驗。

過重＋妊娠糖尿病　產後轉為第二型糖尿病

此次罕見個案為37歲的韓小姐，除長年有體重過重的問題，懷二胎時更被診斷出妊娠糖尿病，雖然當時婦產科醫師特別叮嚀，生產後務必定期追蹤血糖，但她產後忙於育嬰與工作，便疏於留意日常飲食與血糖的變化，使得妊娠糖尿病在產後轉為第二型糖尿病，進而造成生活出現種種不便。

脾胃部與腸道系統方向與常人相反　手術挑戰大

黃致錕院長說明，韓小姐脾胃部與腸道系統方向與常人相反，雖不影響日常飲食與吸收，但若要進行減重代謝手術，不僅會有部分手術視野因內臟位置相反受侷限，手術過程中，執刀醫師與手術室團隊皆需轉換為不同以往的手術站位，此舉如換作手術經驗較少的醫療團隊，恐是極大的挑戰！

縮胃曠腸手術　減去體重並緩解糖尿病

所以，醫療團隊在術前檢查發現韓小姐有臟器逆位的情形時，就立刻啟動與醫院手術室團隊開會討論的流程，並針對所有可能的突發狀況做模擬與預防。所幸手術過程相當順暢，花費時間甚至與往常相差無幾，黃致錕院長表示，透過縮胃曠腸手術，除了能使韓小姐減去約80%～85%的過多體重、緩解糖尿病外，也能使她在手術後獲得較好的生活品質，避免未來出現營養缺失的問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57444

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