遲緩兒僅能用「手」探索？　「視覺復能中心」幫大忙

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發展遲緩兒童 常有視力障礙需治療璿璿出生時肌肉無力、心臟肺動脈瓣狹窄及疑似聽力障礙等症狀，經診斷屬於發展遲緩兒童。彰基眼科部主治醫師黃雅琪指出，璿璿在初診時，眼睛表現有明顯的眼球震顫及外斜視，隨著門診的回診追蹤，經一個多月的治療與復健後，視力有著明顯的進步，從原本用雙手探索取物的狀況，到眼睛可以對焦在物品上、以手指精細動作取物；眼神也非常明顯的從兩隻眼睛輪流視物，到可以雙眼一起對焦視物。
「視覺復能」治療為主 再評估視力矯正手術職能治療師廖涓佑，璿璿的進步來自她自己努力的嘗試，以及媽媽認真協助復健，才能有如此大的進展。璿璿目前眼球震顫有逐步地減緩，其他為外斜視和趨光的問題，目前治療以「視覺復能」治療為主，隨著她的發展，希望之後可以接受斜視的矯正手術。
視覺復能計畫 提早確定視力發展、早療彰基復健醫學部主任廖淑芬表示，視力檢測受限於發展遲緩兒童，沒有辦法配合做視力檢查或是去比視力表，因此常常會被延遲診斷，等到發現時可能都已經5、6歲，甚至上了國小。
因此，針對無法配合常規眼科評估的發展遲緩兒童，衛福部建立「「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，主要是針對無法配合常規眼科評估的發展遲緩，以精準的視力評估為基準，然後再以此發展出針對每一位小朋友的「視覺復能訓練療程」，協助提早確定他們整個視覺和視力發展情況，對於未來療育會有很大幫助。
就地化服務 小病人免於奔波彰基醫學中心眼科部暨「視覺復能計畫」主持人陳彥廷表示，目前已經收治數十位個案，中重度個案佔有五成以上，每位個案經過診斷收治與治療，都有程度不一的發展與進步，小病人如果有需求，可以就近前往治療，不僅提升就醫的便利性，讓家屬免於來回奔波勞累。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57474
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