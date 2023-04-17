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大幅提升膽管堵塞生活品質　金屬支架助恢復行動力

大幅提升膽管堵塞生活品質　金屬支架助恢復行動力
大幅提升膽管堵塞生活品質　金屬支架助恢復行動力

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】王先生多年前癌症轉移至膽管，必須使用引流管協助膽汁排出體外，這讓退休後喜歡到處爬山，遊山玩水的王先生十分苦惱。後來在醫師的建議之下，改裝置膽道金屬支架，讓膽道能恢復功能。拿掉引流管後的王先生，不僅飲食上不用擔心缺乏膽汁而不能享用美食，也重拾了轉移前登山旅遊、品嘗美食的生活樂趣。 

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膽道支架協助膽汁正常分泌 

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科張力仁醫師表示，若膽管內部形成癌症，如膽管癌、胰臟癌、壺腹癌，導致膽汁無法正常引流至壺腹，來到十二指腸幫助消化食物，會使病人出現黃疸、茶色尿（接近紅茶的顏色）、灰白色大便的現象，造成阻塞性黃疸。這時除了因為膽汁缺乏所引起的問題之外，病人也需要把堵塞的膽汁排出而進行體外引流，但引流管需要頻繁照護，避免發炎、感染等狀況，在外觀與行動力上也會對病人造成負擔，所以目前醫師會建議安裝膽道支架，舒緩膽汁阻塞問題，協助膽汁藉由支架循著生理途徑來到十二指腸幫助消化食物。

金屬支架與塑膠支架的差異

膽道支架大致上分為金屬與塑膠兩種，張力仁醫師說明，金屬支架能提供膽汁更好的引流，因為金屬支架能夠擴張管腔，使直徑較長，也不易造成膽汁、膽沙、膽泥淤積問題。相較之下，塑膠支架直徑較短，因此引流效果較差，且塑膠支架管腔窄，膽汁是有黏性的液體，會出現阻塞問題，病人約1至3個月就要再替換塑膠支架，更換頻率較金屬支架頻繁。

張力仁醫師進一步分享，目前醫師會依照病患能不能進行手術切除，來區分金屬與塑膠的使用，若病患短期內不會進行切除手術，則會建議病患安裝金屬支架，提升生活品質。

副作用、再堵塞率低　大幅提升病人生活品質

病人常擔心裝置過程中因膽道金屬支架需放置在病灶上，容易有出血問題，可能導致管腔破裂，另外，患者也擔心膽道金屬支架可能有「滑脫」現象，也就是俗稱的移位，不過金屬支架通常會被癌細胞包覆，因此滑脫機率低，根據長期臨床經驗，兩種狀況發生率低，因此病人及家屬不需太過擔憂。

張力仁醫師最後也呼籲，若醫師建議病患放置金屬支架時，應儘速裝上金屬支架，臨床經驗顯示，很多病人害怕安裝金屬支架，但病情也在無形中惡化，生活品質大幅下降影響身體狀況，最後造成無法裝置金屬支架的局面，建議病人及家屬應該與醫療團隊多溝通相信醫師的判斷，才不會錯過最佳黃金治療期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57493

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