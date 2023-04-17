大幅提升膽管堵塞生活品質　金屬支架助恢復行動力

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膽道支架協助膽汁正常分泌嘉義基督教醫院胃腸肝膽科張力仁醫師表示，若膽管內部形成癌症，如膽管癌、胰臟癌、壺腹癌，導致膽汁無法正常引流至壺腹，來到十二指腸幫助消化食物，會使病人出現黃疸、茶色尿（接近紅茶的顏色）、灰白色大便的現象，造成阻塞性黃疸。這時除了因為膽汁缺乏所引起的問題之外，病人也需要把堵塞的膽汁排出而進行體外引流，但引流管需要頻繁照護，避免發炎、感染等狀況，在外觀與行動力上也會對病人造成負擔，所以目前醫師會建議安裝膽道支架，舒緩膽汁阻塞問題，協助膽汁藉由支架循著生理途徑來到十二指腸幫助消化食物。
金屬支架與塑膠支架的差異膽道支架大致上分為金屬與塑膠兩種，張力仁醫師說明，金屬支架能提供膽汁更好的引流，因為金屬支架能夠擴張管腔，使直徑較長，也不易造成膽汁、膽沙、膽泥淤積問題。相較之下，塑膠支架直徑較短，因此引流效果較差，且塑膠支架管腔窄，膽汁是有黏性的液體，會出現阻塞問題，病人約1至3個月就要再替換塑膠支架，更換頻率較金屬支架頻繁。
張力仁醫師進一步分享，目前醫師會依照病患能不能進行手術切除，來區分金屬與塑膠的使用，若病患短期內不會進行切除手術，則會建議病患安裝金屬支架，提升生活品質。
副作用、再堵塞率低 大幅提升病人生活品質病人常擔心裝置過程中因膽道金屬支架需放置在病灶上，容易有出血問題，可能導致管腔破裂，另外，患者也擔心膽道金屬支架可能有「滑脫」現象，也就是俗稱的移位，不過金屬支架通常會被癌細胞包覆，因此滑脫機率低，根據長期臨床經驗，兩種狀況發生率低，因此病人及家屬不需太過擔憂。
張力仁醫師最後也呼籲，若醫師建議病患放置金屬支架時，應儘速裝上金屬支架，臨床經驗顯示，很多病人害怕安裝金屬支架，但病情也在無形中惡化，生活品質大幅下降影響身體狀況，最後造成無法裝置金屬支架的局面，建議病人及家屬應該與醫療團隊多溝通相信醫師的判斷，才不會錯過最佳黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57493
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