番茄炒蛋也有助護眼？！營養師指３種養眼料理顧目揪！

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉黃素＆玉米黃素：劉怡里營養師指出，葉黃素之所以最為知名，正是因為它是最主要的護眼營養，其次是玉米黃素，兩者皆有出色的抗氧化作用，可對抗自由基對眼部的傷害，並降低藍光對眼部的負擔。
葉黃素、玉米黃素兩者皆無法從人體自行製造，需從食材或保健食品攝取，而兩種營養可同時攝取，護眼效果會更佳。兩者具備的天然食材如芥藍菜、菠菜、玉米、碗豆仁、綠花椰菜、雞蛋、橘子、奇異果等。若以顏色來記，可多選擇紅色、黃色、綠色，會較容易攝取得到。
花青素：花青素對於眼部保養也很有幫助，主要在於眼部保濕，像是工作、使用手機、開車、戴隱形眼鏡者，眼睛較容易乾燥就可多攝取，有助預防乾眼症。而花青素主要攝取來源多在於紫藍色食材或莓果類，例如桑葚、藍莓、櫻桃、葡萄、茄子、紫地瓜、紫高麗菜、草莓等。
Omega3：除此之外，也可多從鯖魚、秋刀魚、午仔魚等魚類，以及開心果、核桃、杏仁果等堅果攝取Omega3，具有抗氧化、保護視網膜作用，日常生活中日曬視網膜較容易受到傷害，例如業務或需要在戶外看手機的外送員，就可留意多補充。
β-胡蘿蔔素＆維生素Ａ：民眾常聽到吃胡蘿蔔對眼睛好，主要在於從β-胡蘿蔔素轉換而來的維生素A，可提升眼部感光能力，預防關燈或天暗時引起視力不佳的夜盲症，因此若常需要開夜車、於夜晚戶外活動、黑暗中行動的民眾可多攝取。β-胡蘿蔔素大多存在於紅、橘、黃色蔬果中，除了胡蘿蔔也包括木瓜、番茄、玉米、南瓜等。
葉黃素、玉米黃素、維生素A，搭油脂更助吸收更護眼！
選擇好的食材也要有好的攝取方式，劉怡里營養師表示，由於葉黃素、玉米黃素、維生素A、β-胡蘿蔔素皆為脂溶性，會需要油脂協助提升吸收，因此可油炒的食材會建議用油炒會更佳。而水果類以及保健食品等非用油炒的，則建議飯後盡快食用，以利用正餐所攝取的油脂，對於營養吸收更有幫助。
平民美食番茄炒蛋助護眼！營養師指３常見養眼料理。
在日常料理方面，劉怡里營養師也分享，可將對於護眼有所幫助的食材結合，除了有護眼營養，也各自都有其他營養存在，不論是自行料理或工作外食都是很好的選擇。例如有胡蘿蔔牛奶、番茄炒蛋、南瓜濃湯等。若想達到葉黃素的量，則建議可以記住口訣「1蛋+1菜+1果」，一顆雞蛋、一份綠色蔬菜、一顆紅黃水果，如此當餐就可攝取豐富的護眼營養。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。