分辨好汗水與壞汗水，讓你遠離中暑困擾！

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果身體不會流汗 危機就近在眼前炎炎夏日去打球，如果沒有做好身體狀況管理，造成體溫上升，進而導致中暑就非常危險。要預防這點，事先了解「出汗方式」就是要點所在。
「中暑分為輕度（一度）、中度（二度）與重度（三度）三階段，每加重一個階段，症狀就會更嚴重，而三個階段都與汗水息息相關。汗水的『原料』來自於流動在皮膚血管裡的血液。人體為了維持生命，會優先將血液送往重要的部位。當血液為了降低體溫而往肌膚集中時，腦部的血流量會相對降低，一段時間後就會讓人昏厥，這是『輕度』的階段。若中暑症狀繼續惡化進入『中度』階段，身體就會發生脫水症狀，無力站立。最後身體會為了確保腦部與內臟的血流量充足，不再將血液送往肌膚，身體也停止出汗。如此一來體溫便有可能超過四十度，引發腦部傷害與多重器官衰竭，進而失去意識危及生命。這就是『重度』中暑。」（五味常明醫師，以下皆同。）
如果在打球中途開始感到暈眩，就是腦部血流量降低的證據。「有些不太會流汗的人，會跳過一、二度階段，突然就出現三度階段的症狀。因為他們不會有前兆，所以更危險。這種人我統稱為易中暑體質，夏天打球要更注意」
壞汗會讓身體重要的礦物質一併排出「人體具有主動出汗功能的主動汗腺，其數量會在三歲時固定。雖然人體內約有五百萬條主動汗腺，但實際上日本人平均只有兩百三十萬條汗腺有在運作。特別是最近的年輕人在嬰幼兒時期，幾乎都在冷氣房裡度過夏天，因而汗腺運作的數量非常少。此外，運動不足和年紀增加，也會成為運作汗腺減少的原因，因此當讀者開始感到『變得比較不會流汗』時，就該在日常生活中加入流汗的訓練。
汗腺會先吸收血液，將礦物質送回血管後再排出汗水。此時的汗水小滴且清爽，這就是『好汗水』。然而汗腺跟肌肉一樣，越少用就越退化。一旦汗腺功能降低，鈉、鉀、鈣等神經傳導物質就會隨著汗水排出，這也是容易引起肌肉痙攣的原因。此時的汗水顆粒大，且因為成分含有氨，因此會有臭味。而這就是所謂的『壞汗水』。「只要我們平日多運動、多多鍛鍊汗腺，就不會流「壞汗水」。既然都要流汗，那就流個「好汗水」，度過清爽又健康的夏日吧。
【解說】
五味診所所長
五味常明
醫學博士。於昭和大學整形外科專攻整外科學、於多摩醫院專攻精神醫學。設立體臭多汗研究所， 提倡整合心靈保健與外科療法的「心療外科」， 已運用於體臭、狐臭與多汗症的治療現場。日本心療外科研究會代表、流通經濟大學運動健康科學社客座教授。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第32期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57416
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw