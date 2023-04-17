寶特瓶別丟！7-11回收20個「免費換咖啡」 燕麥拿鐵第2杯10元
迎接4月22日世界地球日，7- 11率先祭出「綠色優惠」，燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶第2杯只要10元。另慶祝「高效智慧回收機」首次進駐基隆地區，也特別與基隆市政府合作回收送咖啡活動，指定門市單次回收明無色寶特瓶20個，或是廢乾電池20顆，就能免費兌換中杯拿鐵或大杯美式。7-11也首次開發「低碳植米飯糰」，種植過程較一般水稻省下30%用水量。
記者黃韻文/綜合報導
為了慶祝「高效智慧回收機」首次進駐基隆地區，7-ELEVEN特別與基隆市政府合作，推出「回收送咖啡」活動。智慧回收機可回收PET寶特瓶、乾電池，4月22日至5月1日期間，消費者到德復及坤海門市，單次回收透明無色寶特瓶20個，或是廢乾電池20顆，憑當日列印的購物抵用券，可免費兌換中杯拿鐵或大杯美式，數量有限、換完為止。
◾4月22日至5月1日，德復、坤海門市每日各25杯。
◾4月22日當天，德復、坤海門市加碼至各50杯。
◾5月1日當天，德復、坤海門市加碼至各50杯。
針對世界地球日，7-ELEVEN應景推出綠色優惠，4月19日至4月23日連續5天，燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶同品項享第2杯10元，換算下來燕麥拿鐵約是5.7折、直逼買一送一半價。此外，4月19日至5月2日期間，CITY系列指定飲品任選第2杯7折。APP行動隨時取同步有好康，4月19日至4月28日限定，4款CITY燕麥系列指定飲品買7送3，可冰熱互換。
呼應全球低碳飲食潮流，7-ELEVEN推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量，以守護地球資源方式來生產食品。
全聯響應世界地球日，除了推動蔬果裸賣，共計25品項蔬果沒了塑膠包裝，平均省約2元，且消費者能更直接感受蔬果的新鮮度，間接助攻銷售提升。此外，福利卡卡友能扣200點加150元、或是扣1200點，換取多用途環保水果袋2入，之後在購買裸賣蔬果時，可減少抽取一次性塑膠袋。