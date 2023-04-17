再生法案／再生醫療是罕病抗癌最後希望？慢性病、抗衰不必再遠赴國外治療

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抗衰老、慢性病也盼納管再生療法
台灣即將步入超高齡社會，不少民眾也期望可以找到青春永駐、抵抗衰老的方法，張薏雯說，國內外也有不少人以此進行細胞治療，但最新的再生療法卻未能被納入規範，台灣也沒有開放類似的臨床試驗，對於生技產業仍有風險存在。
另外還有罹患慢性病，如糖尿病、高血壓、心臟病等，很多人晚年並不想要維持吃藥、打針或洗腎的人生 ，當體認到正統療法對自己已經束手無策，就會開始對再生醫療法躍躍欲試。
例如有青光眼的患者去看診的時候，最後也只能一直點降眼壓藥，除此之外沒有其他的選擇，所以有些人會特地從國外 買特殊的眼藥水使用，也會期待再生療法可以讓眼細胞再生、幫助視力恢復。
而上述都是台灣沒有開放的範疇，但市場規模相當具有潛力，因此雖然過去的特管辦法，一直到目前再生醫療草案還侷限在重症患者的使用與討論，但幹細胞用於身體機能衰敗、抵抗老化的疾病風險，仍有一大群受眾需要被照顧。
應打破特管辦法「設下的緊箍咒」
自 2018 年我國設立特管辦法，僅開放 6 項細胞治療技術，適用對象包括自體免疫細胞治療，用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人；自體軟骨細胞移植於膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植於大面積燒傷及困難癒合傷口等。
張薏雯說，以現有的特管辦法設下的「標準治療無效癌症」才夠進行細胞治療，等於是設下緊箍咒。「我們都知道再生醫療是預防就勝於治療，如果規定要等到四期治療無效，再來進行治療，它的效果不會太好。」
他認為，新的再生醫療草案，應該針對一到三期患者能提前讓細胞治療，甚至要在病人還沒有化、放療之前就能治療，才不會讓健康的細胞摧殘之後，才來做抽血，只能依靠昂貴醫療作為最後手段，病人少了提前選擇的餘地。
「再生醫療要在哪一個時間點加入病人的選擇名單，手上又有哪些配套，是非常重要的。」張薏雯指出，好比病人身體健康時，就可以先進行免疫細胞的儲存，方法與給付方式該由健保補助或者商業保險介入給付等等，也能一同討論。
只有再生療法不再侷限「癌末使用」，並且讓患者能夠提早進行細胞儲存，允許醫療福利與保險提供部分補助，並且對此訂定完整配套，才能夠降低治療的費用、治療過程的痛苦，甚至也能減少治療的無效性。
通過再生療法不再遠赴國外治療
若想要讓在生醫療法能夠再往前突破，也要生技產業願意投入的誘因存在。目前現有特管辦法，並不允許糖尿病、慢性病等患者進行肝細胞施打，因此國內也沒有任何臨床試驗案在台灣被允許或申請，這是其中一項困境。
「因此，有需要的族群都會飛出國，到烏克蘭去打肝細胞，或者到日本去打胎盤素、打免疫細胞，跨國市場很可觀。」張薏雯說，政府期待台灣透過再生醫療可以創立新的護國神山，並不無可能，最關鍵就是要讓生技業者有信心。
再生醫療對生技業、投資者、民眾都是一個強心針，至少有需求的人或能夠提供醫療服務的業者，可以有理可循，也會讓很多投資者、生技廠願意做臨床試驗，無論是延緩衰老、預防慢性病、改善疾病，都有希望能夠留在台灣就能進行。
文／謝承恩 圖／巫俊郡