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小便居然是紫色的！　醫揭「紫尿症」真相與3件事有關

小便居然是紫色的！　醫揭「紫尿症」真相與3件事有關
小便居然是紫色的！　醫揭「紫尿症」真相與3件事有關

每日健康-每日都做得到的健康

一般人以為尿液顏色是黃色的光譜，喝多一點水會排出清澈近透明的液體，工作太忙都沒喝水就會排出濃烈的瓊漿玉液。醫師指出，事實上尿液具有五顏六色的潛力，因為尿路結石或腎發炎而產生粉紅的血尿；因為藥物副作用導致尿液變橘色或藍綠色；因為肝臟出問題會產生茶色尿，甚至還有各種稀奇古怪的疾病導致的白尿、黑尿。

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近日，家庭醫學科醫師闕壯理在IG粉專《闕壯理醫師 Dr. John為大家介紹「魔幻的紫色尿液‍」 ，並坦言他在第一次看到實際的紫尿的時候，著實嚇了一跳，感覺根本和網路照片一模一樣，紫色高麗菜的那種深紫色居然出現在尿袋裡，鮮豔而吸睛，真是奇幻。

闕壯理醫師 授權提供
闕壯理醫師 授權提供
紫尿在醫學上被稱為「紫色尿袋症候群」(purple urine bag syndrome)或紫尿症。根據文獻指出，這是一種少見的現象，但是闕壯理表示他還蠻常在機構的病人身上看到，通常發生在長期放置導尿管、慢性便秘、行動不便的老人族群，尤其女性較為常見。這類老人多半住在安養院，沒有經驗的照顧者看到紫尿可能會很恐慌，甚至懷疑是不是有人刻意惡作劇。

闕壯理醫師說明，紫色尿袋症候群與「泌尿道感染」具有高度相關性。與平時的泌尿道感染不太一樣，紫色尿袋症候群合併的泌尿道感染通常較無症狀，但是菌量更高。因此即使患者沒有症狀，也要意識到潛在的泌尿道感染。

原因

造成紫色尿袋症候群的原因很複雜，誘發因素包括泌尿道感染、脫水、便秘、鹼性尿液（譬如使用利尿劑）、高蛋白飲食等等。他解釋，腸道細菌將從食物中攝入的色氨酸（tryptophan）分解後，再經過肝、腎代謝，從尿液排出。代謝物在特殊的環境下，譬如高菌量、脫水、鹼性的尿液，會與尿袋材質產生化學變化，形成帶有藍色以及紅色色素的產物。藍色和紅色混合後就產生紫色的尿，根據氧氣和酸鹼值不同，會有淺、淡、偏藍、偏紅之分。總而言之，紫色尿袋症候群的成因和腸道細菌、肝腎 、尿袋材質都有關。

處置與預防

在尿袋裡看見紫色的尿液，就能給醫師們高度的診斷信心，並不需要特殊檢驗。雖然紫尿看起來很可怕，但其實是良性且可治癒的，積極治療泌尿道感染通常能夠改善。

只要維持尿管清潔、定期更換尿管、妥善處理便秘，就能夠有效預防紫色尿袋症候群再次發生。

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