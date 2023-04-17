小便居然是紫色的！　醫揭「紫尿症」真相與3件事有關

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紫尿在醫學上被稱為「紫色尿袋症候群」(purple urine bag syndrome)或紫尿症。根據文獻指出，這是一種少見的現象，但是闕壯理表示他還蠻常在機構的病人身上看到，通常發生在長期放置導尿管、慢性便秘、行動不便的老人族群，尤其女性較為常見。這類老人多半住在安養院，沒有經驗的照顧者看到紫尿可能會很恐慌，甚至懷疑是不是有人刻意惡作劇。
闕壯理醫師說明，紫色尿袋症候群與「泌尿道感染」具有高度相關性。與平時的泌尿道感染不太一樣，紫色尿袋症候群合併的泌尿道感染通常較無症狀，但是菌量更高。因此即使患者沒有症狀，也要意識到潛在的泌尿道感染。
原因
造成紫色尿袋症候群的原因很複雜，誘發因素包括泌尿道感染、脫水、便秘、鹼性尿液（譬如使用利尿劑）、高蛋白飲食等等。他解釋，腸道細菌將從食物中攝入的色氨酸（tryptophan）分解後，再經過肝、腎代謝，從尿液排出。代謝物在特殊的環境下，譬如高菌量、脫水、鹼性的尿液，會與尿袋材質產生化學變化，形成帶有藍色以及紅色色素的產物。藍色和紅色混合後就產生紫色的尿，根據氧氣和酸鹼值不同，會有淺、淡、偏藍、偏紅之分。總而言之，紫色尿袋症候群的成因和腸道細菌、肝腎 、尿袋材質都有關。
處置與預防
在尿袋裡看見紫色的尿液，就能給醫師們高度的診斷信心，並不需要特殊檢驗。雖然紫尿看起來很可怕，但其實是良性且可治癒的，積極治療泌尿道感染通常能夠改善。
只要維持尿管清潔、定期更換尿管、妥善處理便秘，就能夠有效預防紫色尿袋症候群再次發生。
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