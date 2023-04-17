吃高麗菜顧胃？認識胃潰瘍的成因、症狀、飲食，3大營養素保護胃壁！

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胃潰瘍的原因
為什麼胃會受傷呢？造成胃潰瘍的原因主要有這幾種：
- 幽門螺旋桿菌感染：造成胃黏膜組織病變。
- 非類固醇消炎藥物（NSAID）副作用：無法正常修復黏膜。
- 不良飲食習慣：三餐不正、暴飲暴食、刺激性食物等
- 壓力：黏膜保護機制受影響。
該如何判斷自己是不是胃潰瘍？提高自身警覺性，留意有無以下症狀：
- 典型症狀：上腹疼痛（通常發生在吃飽後，胃酸受刺激而分泌）、腸胃不適
- 不典型症狀：腹脹感、打嗝、消化不良、火燒心、噁心嘔吐、解黑便
胃潰瘍怎麼吃？飲食原則與禁忌
由於胃部處在受傷、脆弱的狀態，相對就不該給太刺激的食物，應清淡好消化，避開粗硬的堅果、高纖維的菜梗，選擇好咀嚼的軟質食物，像是蒸蛋、魚肉、嫩葉，每餐都細嚼慢嚥，充分咀嚼幫助消化。
此外，建議以清蒸、水煮、慢燉的烹調方式取代煎炒、油炸，避免過於油膩而加重胃部負擔，也要避開菸、酒、咖啡、濃茶、辛辣、太酸太甜等刺激性食物。過去認為牛奶有中和胃酸的效用，但其實會刺激胃酸分泌，加劇潰瘍症狀，應避免飲用或少量嘗試。
預防胃潰瘍！3大顧胃營養素
1. 維生素 U
它的真實身分並非一種維生素，而是名為 S-甲基甲硫氨酸（S-methylmethionine）的物質，它能夠加速腸胃道黏膜的修復及再生，並抑制胃酸過量分泌。高麗菜裡含有豐富的維生素 U，因而有天然胃藥的美名，建議切碎後煮熟食用，裏頭的養分能更好釋放出來。
2. 有機硫化物
研究發現，有機硫化物中的蘿蔔硫素（Sulforaphane）能夠驅趕幽門螺旋桿菌，其效果更勝抗生素；而蒜素（Allicin）有抑制幽門螺旋桿菌生長之效，能預防胃潰瘍發生。可以吃些青花菜、花椰菜、高麗菜、球芽甘藍、大蒜等，攝取營養素。
3. 黏蛋白
黏蛋白（Mucoprotein）是一種由黏多醣組成的糖蛋白，是黏膜修補不可少的成分，對胃壁具有保護的作用。吃起來滑溜溜的食物，像是秋葵、山藥，或是些含有黏多醣的海藻、木耳等都是很好的選擇。
文／陳筠臻、圖／雷思瑜
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