哺乳期的漲奶該如何緩解？高麗菜葉能預防乳腺炎？專科醫師解答

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迷思 1 高麗菜葉能預防乳腺炎？
哺乳期如果有乳房漲痛等乳腺炎徵兆時，江孟軒建議，可以用毛巾冷敷胸部來改善，坊間流傳「高麗菜葉敷胸」的偏方，也可以一試。「用高麗菜冷敷法能舒緩漲痛，而冷敷完後，別忘了要繼續擠奶，將淤積的乳汁排出，才能有效改善塞奶情況」。
「在沒有化膿的狀況下，保持擠奶、冷敷、不過度擠壓發炎處，再配合抗生素治療，通常能在 1 周內痊癒」。不過，如果乳腺有明顯發炎狀況，出現高燒不退，建議尋求醫師診治。
迷思 2 哺乳期的漲奶該如何緩解？
他提醒，哺乳期的乳房如果出現紅腫發炎、嚴重疼痛，且伴隨腋下腫痛、高燒不退，就可能是得了乳腺炎。不是只有哺乳媽咪才會得乳腺炎，非哺乳期也可能因為細菌感染或過敏引發乳腺炎。
江孟軒提到，非哺乳期卻得乳腺炎，與乳腺構造，以及乳頭傷口感染有關。有些人乳腺弛張，或有先天的乳頭凹陷。另外，也有一種稱為「肉芽腫性乳腺炎」，與壓力、抽菸、免疫反應有關，可當成乳腺的慢性過敏反應。
江孟軒提醒，如果有反覆塞奶或乳房脹痛者，在哺餵母乳前可以適度的熱敷，或尋求治療性的乳房按摩。乳房若持續有漲痛、腫塊的狀況，請至門診評估確認原因。
迷思 3 哺乳媽咪一定會得乳腺炎？
不一定哦！不過如果要預防乳腺炎的發生，除了固定擠奶、維持乳腺暢通外，應保持乳頭的通風乾燥，若使用溢乳墊應頻繁更換，每天也都應該清洗一次。當乳房出現腫漲疼痛時，馬上用冷敷來緩解，才能有效預防。
如果乳房被寶貝吸吮過猛破皮、有傷口時，可以塗抹少量母乳加速復原。如果傷口超過 1 周未痊癒，或寶寶口腔持續出現白色斑塊，建議立即就醫診治；若因為乳頭不斷被寶寶弄傷，儘早諮詢泌乳顧問調整餵奶姿勢；若是使用電動擠乳器與其他母乳保存容器，皆需要注意清潔與消毒。
他呼籲，非哺乳期的女性也應做好乳房清潔，如果乳頭有分泌物請就醫檢查，並維持作息正常、不吸菸、適度運動、紓解壓力，以保持免疫平衡，避免乳腺炎發生。若不幸發生乳腺炎應儘早就醫，以藥物控制疾病，避免膿瘍嚴重引起全身性感染，或致使乳房變形。
諮詢專家：台東馬偕醫院乳房外科主治醫師 江孟軒
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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