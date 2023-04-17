全家、頂呱呱6產業聯手！循環杯甲借乙還　享美式10元、拿鐵半價

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總經理薛東都透露，全家發現自己一年賣超過2億杯飲品，卻僅有不到20％的民眾使用環保杯，但調查又有超過八成支持永續，且60％的人還表態願意為此多支出費用響應。經去年起實行，歸納出因為環保杯體積大佔空間、有重量等因素而令民眾卻步，因而決心發展循環杯跨界借用服務，直接解決消費者的痛點。
更直覺地透過台灣人幾乎都有使用的LINE，只要加入「塑環真循環杯行動」官方LINE，就能在買飲品同時，定位、掃碼、確認，簡單3步驟即可借杯還杯，而且開通「循環杯甲借乙還」將更便民。「永續循環杯大聯盟」預計至年底前，全台民眾可於超過700處據點體驗。
全家超商更率先祭出優惠，4/21(五)當日10:00起，至「全家」店舖購買飲品並借用循環杯，前25位消費者可享Let's Café「中杯美式10元」綠色優惠價，數量有限，贈完為止；即日起至6/30，至「全家」購買飲品並借用循環杯，享特濃拿鐵「半價優惠」。
環保署副執行秘書李宜樺透露，政策啟動後已成功減塑16%。對於民眾擔心循環杯的衛生疑慮，他舉例，其實大家一般在外面餐廳也都是重複使用餐具，政府提供的環保指引，「其實洗得比消費者在家裡還乾淨」；目前市場上所有提供循環杯免費服務的店家數也已破千，明年可望翻倍成長；今揭曉跨產業、跨品牌的「永續循環杯大聯盟」，看好未來「循環杯借還比一次性飲料杯，在路上找垃圾桶丟棄的機會還來得容易」。
「環海淨塑」總經理王文蘭進一步說明，為解除「大家最好奇杯子到底有沒有洗乾淨？」疑慮，已響應政府政策，在桃園自主建立一條龍服務，自己在台設計並生產單一材質食品級PP循環杯，並斥資千萬、自己打造全台首創循環杯專用清洗殺菌產線，將透過5大流程、25道專業清洗殺菌步驟洗淨循環杯，並有100%品質檢驗；即使達國外規範使用千次後需淘汰，也能做到不棄置、再生製造為植栽盆或面紙盒等生活用品，真正落實循環經濟。未來也將持續公開並廣宣清洗過程，讓消費者更充分瞭解以減少疑慮。